“Por 20 lucas”: Naya Fácil se indignó con desubicada invitación de sujeto

Naya Fácil se indignó luego de vivir una extraña situación en la calle, cuando un sujeto se le acercó para hacerle una peculiar petición.

Resulta que la influencer estaba en su auto con su hermana, cuando de pronto desde otro vehículo le lanzaron una particular invitación.

Una que hizo que la joven se indignara por lo desubicado y agresivo de los dichos que le dijeron en medio de la calle, situación que contó en sus redes sociales.

“Un loco me acaba de bajar el vidrio para preguntarme si la chupo por 20 lucas”, explicó la conocida figura de redes sociales, agregando que más encima le mostraron hasta el billete.

Naya Fácil y su molestia

Así, Naya indicó que, tras la molesta intervención, luego encontró la ocasión perfecta para responderle al tipo que la había insultado de esa forma.

“Justo bomberos estaba pidiendo plata, pasaron por su auto y le dio un par de monedas”, relató, asegurando que entonces ella le gritó: “Amigo, dona las 20 lucas mejor, que para que me tengas así no te alcanza”.

Y añadió que “estos creen que yo me vendo por 20 lucas… ¡Donde la vieron! Quizás cuando era chica porque eso para mí era plata, pero ahora, no amigo”.

Para terminar, la joven manifestó que “me cargan que hagan esa hueá, no le grité nada porque iba con mi hermana no más, sino me hubiese bajado del auto”.

De esta forma, Naya Fácil confesó su indignación frente a un hecho incómodo y desubicado, que la hizo pasar un muy mal rato durante este viernes.