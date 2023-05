Este domingo 7 de mayo se llevó a cabo la elección de quienes serán los integrantes del Consejo Constitucional. Una votación en la que fue sorprende la gran cantidad de votos nulos, al superar estos los dos millones de los sufragios emitidos. Y entre ellos, Naya Fácil fue mencionada en varias ocasiones.

Una influencer se presentó a votar el domingo, lo que obviamente comentó en sus redes sociales. “Ya ejercí mi derecho a voto. Voté por lo que había que votar, por el pueblo, chiquillos. Siempre soy de ahí yo. ¿Y de dónde salió tanta gente? Estaba, pero lleno el lugar donde yo estaba. Bueno, mi voto fue expedito. Llegué, voté y listo. Más me demoré saludando a la gente“, dijo tras sufragar.

“Pero chiquillos, la calle está llena, por todos lados. Y yo paso por acá y nunca había visto tanta gente. De verdad que sí. Más encima no ando con una botellita de agua, tengo sed y para rematar me duele demasiado la cabeza. Me duele muchísimo la cabeza“, añadió.

“Yo sería una buena política”

Fue más adelante en la tarde del domingo 7 de mayo, que Naya Fácil reveló la cantidad de gente que puso su nombre en la papeleta durante la elección de los consejeros constitucionales. “Estoy revisando mi dm, y chiquillos, yo en lo personal saqué seis votos. Dentro de lo que he leído hasta ahora“, expuso.

“Me impactó cuanta gente puso mi nombre en la papeleta. Gracias, chiquillos, se agradece la consideración. Yo sería una buena política, de verdad que sí“, complementó después la influencer acerca de los votos en los que fue mencionada y que se tradujeron en sufragios anulados.

Finalmente, sobre este suceso, donde incluso tuiteros bromearon con que “la Naya Fácil recibió más votos que el PDG“, la influencer comentó que “hablando en serio, cuántas personas votaron por mí. Sigo revisando dm y siguen llegando“.