“No me parece gracioso”: Benjamín Vicuña por rumores sobre affaire con escenógrafa uruguaya

Benjamín Vicuña está de regreso en su hogar en Buenos Aires tras haber pasado un fin de semana en Uruguay. Así, el actor vuelve a realizar sus trabajos actorales en la ciudad del país vecino, además de ver a su hijos tras días fuera de casa. Sin embargo, en su llegada a Argentina, supo de los rumores a los que fue vinculado.

Y Vicuña está molesto. Esto a raíz de que, como motivo de su estancia en Uruguay, donde participó en unas grabaciones, hubo medios argentinos que aseguraron que allá tuvo una nueva conquista amorosa. Esta consistiría de una escenógrafa uruguaya, llamado Florencia Mathiasen, con quien habría sido visto.

Sin olvidar, que a su vez, también se especuló acerca de un reencuentro del actor chileno con su expareja China Suárez, con quien tiene hijos en común. Pero todos estos cahuines no hicieron más que provocar la molestia de Benjamín Vicuña, quien salió a desmentirlos a través de su cuenta en Instagram.

El duro descargo de Benjamín Vicuña

“Paso por acá solo para aclarar algo. Retomo hoy actividades en Buenos Aires, después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación. Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en un lugar en el que no estoy“, escribió al comienzo Benjamín Vicuña.

“Ni que hablen de personas que nada tienen que ver. Ni que estuve el finde con la madre de mis hijos, mientras yo estaba en otro país. Menos todavía que involucren a mis hijos, diciendo que les presenté una supuesta novia que no existe“, añadió después.

Finalmente, para concluir su desahogo y aclarar todos los rumores, Benjamín Vicuña aseguró que “no tengo novia. Estoy soltero. En Uruguay estuve filmando con un equipo de trabajo espectacular. Lo demás es ruido gratuito“.