En el último episodio de Sígueme y te sigo, en TV+, se analizaron los dichos de Jorge Valdivia, acerca de la posibilidad de ingresar a un reality. Como motivo de este tema, estuvo presente uno de los rostros más conocidos de la telerrealidad en Chile, el ganador de Amor Ciego: Edmundo Varas.

Precisamente, este exchico reality llevó a la conversación a lo que se gana en dichos programas. Esto tras revelar lo que ganaba en Amor Ciego, el exitoso espacio de telerrealidad que fue emitido por Canal 13 varios años atrás. Todo esto, mientras Mauricio Israel, otro exchico reality, escuchaba atentamente.

“En 2008 me pagaban 50 mil pesos semanales y fracción (…) El sueldo mínimo era de 115 mil pesos. Yo me acuerdo de que estuve tres meses y medio, y saqué 650 mil pesos. Y me descontaron los viáticos de cuando fuimos a París. Yo pedí 200 lucas para comprar souvenirs y me los descontaron“, contó Edmundo Varas.

Frente a lo desclasificado por Edmundo Varas, Mauricio Israel reaccionó extrañado, debido a que él ganó mucho más en su paso por Mundos Opuestos 2. “Me estay tomando el pelo. No te lo puedo creer o sea que el premio que se ganaron supuestamente no era un premio“, comentó.

“Me trataron muy bien, no me puedo quejar”

Más adelante, el panelista de Sígueme y te sigo y también conductor de Círculo Central, se refirió a lo ganó en su paso por los realities. Aunque antes aclaró, que él llegó como un rostro conocido. “Yo cobré bien. La verdad es que me trataron muy bien, no me puedo quejar. Yo firmé por un monto, pero no quiero entrar en detalles“, afirmó.

Finalmente, Mauricio Israel, sobre su paso en Mundos Opuestos 2, en medio de una etapa polémica en su vida, señaló que “yo firmé un contrato por cuatro semanas, me alargaron una semana. Me pidieron que me quedara una semana más. Y me preguntaron si me podía quedar otra semana más, yo dije ‘sí’, pero fui a una competencia y perdí igual“.