“Existe un fetiche con todo”: León Murillo y su experiencia en Onlyfans

Sebastián Ugarte, Carola Bezamat, Daniela Peñaloza y León Murillo fueron los protagonistas del último episodio de La divina comida. Y fue en la noche en la que al humorista le tocó recibir a los comensales, que él comentó acerca de su experiencia en las redes sociales y en una plataforma erótica.

Y es que el comediante con un exitoso paso en el Festival de Viña del Mar en su haber, en un principio no sabía que Onlyfans era un sitio de contenido erótico. Para él, se trataba de un especie de Instagram o algo parecido, por lo que en su llegada, se sorprendió con las sensuales propuestas que le empezaron a realizar.

Sin olvidar, que en la ocasión, además se dio cuenta de que entre su público, en cuanto a contenido erótico, tenía tanto más hombres que a mujeres. A la vez que igualmente descubrió varios fetiches que eran bastante más comunes de lo que él esperaba.

“Para mí Onlyfans era un nuevo Facebook”

Murillo primero contó sus inicios en Onlyfans, lo que ocurrió luego de que un amigo lo retara a hacerlo. “Partí haciendo un late que todavía lo pueden buscar en Youtube, La Célula se llama. Marcelo Valverde, que es otro comediante me exhorta y me dice ‘oye, ya pal próximo capítulo ármate un OnlyFans’. Ya po, me hago un OnlyFans“, relató.

No obstante, en conversación con los comensales en su hogar, el humorista reveló que en ese momento no sabía de qué trataba este sitio de contenido erótico. “Para mí OnlyFans era un nuevo Facebook“. Y luego, el comediante pasó a mostrar parte de su contenido.”Lo que les voy a mostrar son las fotos que se pueden mostrar“, afirmó.

“Aquí de conejo, después el conejo se comienza a desvestir“, dijo entre risas.

Finalmente, León Murillo se refirió a su público en Onlyfans y señaló que “había muchos varones que me escribían. Y propuestas también, y cosas muy extrañas fotos de mis pies, tú sabes que existe un fetiche con todo. Entonces hay alguna gente, mis respetos para ella también, que pagaron sus 12 luquitas, así que qué les voy a decir“.