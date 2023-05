Raquel Argandoña desclasificó momento en el que pensó que iba a morir: "Sentía cómo me hinchaba..."

Durante un nuevo capítulo de Podemos Hablar, Raquel Argandoña entregó detalles sobre un crudo momento que vivió hace un tiempo: casi se ahogó con comida.

“Estaba sola en mi casa, me estaba echando crema en el cuerpo y me pongo a comer trozos de pollo, en eso me echo para atrás para ponerme crema y se me queda el trozo en la garganta” comenzó narrando la animadora.

Bajo este contexto, la Quintarla reveló cuál fue su sensación en el momento, y qué fue lo que hizo entre su estado de desesperación.

“Yo estaba completamente desnuda y llamo al citófono del conserje, pero no podía hablar porque me estaba ahogando, lo único que atine fue a salir al pasillo y tocar la puerta de mis vecinos, pero no estaba ninguno” agregó.

“En eso sentía que me iba a desmayarme, sentía como me hinchaba. Yo pensé hasta aquí nomas llegué” indicó con respecto al difícil momento.

“Yo tengo una Virgen de Lourdes, donde tengo fotos de mi familia y el ánfora de mi mamá, y en eso miro para adentro donde está la Virgen y sentí como el pedazo se corrió un poquito y empecé a respirar cortito, pude tragar y respirar y medio un ataque da llanto terrible, y ahí dije esto es un mensaje, me tengo que replantear mi vida y disfrutar lo que me queda” sentenció Raquel Argandoña realizando énfasis en que este episodio fue una señal para su vida.