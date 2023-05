“Loco y patético”: Anuel desata las críticas al dedicarle erótica canción a Karol G

Todos quedaron impactados. Es que Anuel decidió lanzar con todo su último hit, dedicando la canción nada menos que a su ex, Karol G.

Una “tiradera” de aquellas, donde el cantante escribió un dardo tras otro, de altísimo contenido sexual, recordando su mediática relación.

Y no solo aquello, ya que además el artista disparó con todo contra quien sería el nuevo objeto de afecto de la Bichota, su colega Feid.

Un hecho que dejó la grande y que hizo que las redes sociales ardieran mientras las reproducciones al tema, donde también colaboran Dj Luian y Mambo Kings, se multiplicaban rápidamente.

La letra de Anuel a Karol G

Así, el intérprete parte todo con un coro de aquellos: “Desde hace tiempo que no nos comemo’ (Comemo’) Ya tienes novio (Novio), te echo de meno’ (Meno’) Él no te entiende como yo te entiendo. Y ni te lo mete como yo te lo meto”.

Tras esto, señala que “mejor que yo él nunca va a ser” y, sin respeto alguno por quien fuera su pareja, canta “lo único que tenemo’ en común él y yo (Él y yo) es que los do’ te lo llegamo’ a meter”.

Posteriormente, le da con todo a Feid y su supuesta relación con la cantante. “Cuando él te la mama, te acuerda’ de mí (Oh-oh-oh). La lengua no le trabaja como yo te hacía venir (Venir). Pensándome en la cama no te dejo ni dormir (Oh-oh). No es lo mismo sin un gángster como yo encima de ti (De ti)”, expresa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

El lanzamiento causó indignación en los fanáticos de la colombiana, que trataron de “loco y patético” al puertorriqueño, y le recordaron su más reciente relación con Yailin, con quien incluso tuvo una hija.

Anuel esta loco y es bien patético pic.twitter.com/eGcI51ooBh — María José (@Maria_RuizG1) May 5, 2023

Yailin viendo como Anuel se casó con ella, la preñó y después que terminaron lo primero que hizo fue dedicarle 817281827272 canciones a Karol G: pic.twitter.com/KnSrC4lzrF — Kevsh (@lilkevsh) May 5, 2023

Anuel AA, el típico hombre q aún siendo padre sigue siendo un inmaduro, tóxico y narcisista. No supera que la ex ya se olvidó de él, está en otra y feliz. Que la tiene que mencionar en canciones y hasta en un post, para tener visibilidad.

Lo peor que hizo KAROL G fue salir cn él pic.twitter.com/sN4jkBCiRM — Sofi ✨ (@AMORXPONCHO) May 5, 2023

Lo único que le pido a la vida en este momento, es que Feid y/o Karol G le respondan a Anuel. pic.twitter.com/KSuxClIrR0 — Felipe Antonio 🐉 (@felipe_antonio7) May 5, 2023

Alguien que le diga a Anuel que deje de hacer el ridiculo tirándole a Karol G porque todos saben que lleva en flop desde 2020 y ni así le van a pegar los temas. Literalmente es este☠️: pic.twitter.com/GPUAqyBI4r — m a l p o r t a u (@otro_dylan) May 5, 2023

De esta forma, Anuel dejó la grande con su nueva canción Mejor que yo. Ahora, lo importante es ¿le responderá Karol G o el mismo Feid?