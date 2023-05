Después de cinco años alejado de la animación de programas, Cristián “Chico” Pérez vuelve a Canal 13 REC en un nuevo espacio.

Se trata de “El cuarto de música”, un programa que mezclará música y conversación. La locación del show será, justamente, el cuarto de música del DJ, donde conserva más de 12 mil piezas musicales, entre CDs y vinilos.

En cada capítulo, el locutor radial recibirá a destacados cantantes para conversar sobre su carrera musical, éxitos y vida artística.

Entre los invitados destacan artistas como Luis Jara, Andrés de León, Rodrigo Espinoza, Pancho Puelma, entre otros. Sin embargo, el primer artista en debutar en el programa este jueves a las 20:00 horas será Fernando Ubiergo.

El animador habló sobre este nuevo proyecto y afirmó que realizar este programa es, para él, como cumplir un sueño: “Desde que ingresé a los medios de comunicación, siempre mi pega estuvo relacionada con la música. Yo hice radio muchos años antes de hacer tele, me he dedicado al mundo de la música mucho tiempo y he sido coleccionista toda mi vida, así que sentía que a mi paso por la televisión le faltaba explorar ese lado en el que mejor me desenvuelvo, que es la música. En ese sentido, ‘El cuarto de música’ es una especie de anhelo que tenía pendiente”

“La tele se comió al personaje de radio y lo más musical”

Si bien el “Chico” Pérez fue conductor de programas de reconocidos programas de farándula como “SQP” y “Alfombra Roja”, su pasión siempre fue la música.

“Esto tiene mucho que ver conmigo. Yo antes de la farándula había hecho radio y ponía música, es decir, tenía una historia detrás, pero lo de la tele se comió al personaje de radio y lo más musical, por lo que esto es volver a mis inicios. Yo empecé mi carrera muy chico, a los 15 años haciendo radio y a los 13 poniendo música”, afirmó Cristián.

Ente lo que más destaca Pérez de su nuevo programa “El cuarto de música” es “poder conversar sin tiempos, sin pautas, sin restricciones de lo que poco se habla hoy en la tele, que es la música, lo que nos llevaba a que desde ahí aparecieran otras historias más personales… pero todo va con la música como centro. Y yo creo que los momentos que más disfruté eran esos en los que llegábamos a una canción o disco en particular y yo les entregaba a los invitados como sorpresa una copia de ese primer disco, ese primer single, que editaron y provocaba su emoción. Era tener en sus manos algo que no veían hace 30, 35 años”, confesó Pérez.

El animador anticipó algunas de las sorpresas que se llevó en las grabaciones y mencionó que “cada uno de los invitados que vino contó cosas que no habían pasado en ninguna parte. Algo pasaba que en este cuarto los invitados terminaban contando cosas que no habían contado nunca. Algunos contaron cosas bien íntimas, algunos hablaron de sus problemas, algunos contaron cosas que no necesariamente se conocen… momentos difíciles”.

El programa se constituye por 14 capítulos, cada uno con un protagonista y una historia diferente. “El cuarto de música” empieza a partir de hoy y todos los jueves a las 20:00 horas a través de REC.