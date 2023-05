“Para mala suerte de mis amigos de la izquierda estamos vivos”: Claudio Reyes cuenta que sufrió infarto

Con 62 años, Claudio Reyes sufrió el domingo 23 de abril un infarto cardiaco que lo puso en grave riesgo. Sin embargo, a pesar de que se demoró en ir al médico, logró salvarse y actualmente está recuperándose. Un padecimiento que el comediante recientemente reveló en exclusiva en Not News, en conversación con Nicolás Larraín.

“El domingo 23 tuve un infarto. Así de simple. Para mala suerte de mis amigos de la izquierda estamos vivos“, fueron las palabras con las que el humorista dio a conocer el infarto que tuvo. Para después explicar que fue su hipertensión, la enfermedad que influyó en el paro cardiaco que sufrió.

“Si me hubiera muerto, estarían muchos contentos”

Más adelante, Claudio Reyes relató cómo fue el momento en el que padeció el infarto. “El hecho es que ese día domingo fui a hacer deporte, me bañé, estaba almorzando. Mi señora me sirvió un rico almuerzo y me empecé a sentir como el loly.com“, afirmó.

Tras ello, el comediante señaló que le dolía “todo. No se puede explicar. Y ‘chuta, demás es la comida’. Dejo la bandejita de lado. No, seguí sintiéndome más mal y más mal. Y de ahí, antes de la clínica, quiero ir al baño. Voy, me paro de hecho, pero caigo desmayado“.

Posteriormente, el intérprete de Charly Badulaque se refirió a los síntomas que tuvo entonces. “No te los voy a contar, porque puede haber mucha gente comiendo a esta hora. Pero son síntomas indiscutibles de un infarto“, sostuvo.

Y luego, el humorista contó cómo fue cuando volvió a estar consciente para pedirle ayuda a su esposa. “Me recupero algo, y le hablo a mi señora, y ella ‘¡ah!’. Y llamó a un grupo de amigos médicos, y todos le dijeron llévatelo inmediatamente”, expuso.

Finalmente, Claudio Reyes aseguró que es “primera vez que lo digo (…) Solo porque me caes bien. Y además, lo cuento porque estoy en franca recuperación. Si me hubiera muerto, estarían muchos hueones contentos, pero no fue así“.