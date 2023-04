Pollo Valdivia y su emotivo testimonio por enfermedad de Claudia Conserva: “Aquí se trata de perder a la mujer de mi vida”

Durante la jornada de este viernes se emitirá un nuevo capítulo de Podemos Hablar, espacio en la que Claudio “Pollo” Valdivia, entregará sus primeras impresiones en televisión, con respecto al complejo momento que atraviesa con su familia, tras el diagnóstico de cáncer de su esposa y actriz, Claudia Conserva.

En concreto, la cita es a las 22:30 hrs, momento en el que valdivia explicará que “las cosas han ido mejorando con el tiempo fueron períodos largos de angustia, pena y de incertidumbre y feliz porque son señales potentes que te indican que hay que estar siempre luchando”.

“Ella está mejor, no se le ha dado el alta, es un proceso largo y los que han sido afectados por este tipo de enfermedades saben eso. No es fácil que te suelte en términos físicos, en lo emocional y en lo mental es un desgaste enorme, los tratamientos son súper invasivos y dolorosos” agregará en la jornada.

“Ha sido largo porque parece que la pena y el dolor no terminan nunca, pero rápido porque con la disciplina y la constancia que tenido Claudia hemos visto resultados” dirá.

Asimismo, el conductor de televisión se sincerará sobre su presente. “Tu no sabes si esto (El cáncer) se va a detener o si alguna vez se detiene. Hemos estado rodeados de buenas energías, por medio mío, le envían mucha energía a la Claudia. Yo llego a la casa y le cuento todo el amor que recibe por medio de la gente, es algo genuino”.

También se referirá al documental que ha estado grabando Claudia sobre su proceso de la enfermedad.

“Ella como comunicadora quería dejar un mensaje” dijo para luego agregar que “a nosotros nos sonaba macabro que si ella no le gana a esta enfermedad nosotros nos quedábamos con este registro”.

Pollo valdivia, el covid de claudia cómo ha sido el proceso

Asimismo, Valdivia profundizó en su momento familiar. “Uno por mucha experiencia que tenga en este tipo de situación, aquí se trata de perder a la mujer de mi vida, yo le dije como sigo sin ti, los niños harán sus vidas, pero que hago yo solo”.

“Me daba una pena inmedible, sentir que perderla era desgarrador, el temor a la perdida te deja devastado. Me daba mucha impotencia, sentía que no tenia nada a mi alcance para ayudarla, por que solo queda creer en que la medicina resulte” consignará.

Con respecto al momento en el que Claudia se contagió de covid, el conductor explicó que “en la condición que ella estaba era mas complejo aún de lo que ya es el virus, tuve que llevarla a la clínica con la fiebre muy alta, lo que más te advierten es que las defensas están muy bajas, y además por el COVID se saltó una semana de quimio, pero por su disciplina y dieta que estaba siguiendo pudo salir en una semana del virus”.

En tanto, Valdivia se sinceró sobre difícil pérdida familiar. “Yo tuve un hermano que se murió de cáncer en la década del 70, en esa época el 90% de los enfermos se morían, hoy en día el 90% se salva”.

La historia de amor de Pollo Valdivia y Claudia Conserva

Durante el capítulo Valdivia también se referirá a sus inicios con la líder de Milf de TV+.

“En el año 1993 hice mi cumpleaños en mi departamento soltero. Después del carrete llegó Claudia para ayudarme a ordenar que era como mi casi polola, éramos amigos como tratando de hacer algo más, pero no estaba declarada la situación” dirá el comunicador.

“Entonces fui a buscar pizza porque el delivery no existía en esa época, fui en su auto y cuando venía de vuelta, alguien no vio un disco pare y chocamos muy fuerte” continuó diciendo.

“El auto golpeó la cuneta y terminó enterrado en el pasto y yo salí por la ventana, entonces el cuerpo estaba por la ventana y el resto del cuerpo atrapado debajo del tablero, el tema que las pizzas también volaron, figuraba yo con el queso y la salsa de tomate por cualquier lado y más encima con el vidrio molido del parabrisa que saqué con la cabeza, en ese tiempo no teníamos celulares ni nada y en el contestador del teléfono le avisan, llegó al lugar y cuando me vio pensó que me había muerto, ahí se dio cuenta que tenia un sentimiento muy potente, porque si me moría ella se quedaba sin mi y se dio cuenta de lo importante que era en su vida” sentenció.