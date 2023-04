“Me carga cuando la gente reclama por los patrones”: Mauricio Israel arremete contra Beto Espinoza

Recientemente, en conversación con Nicolás Larraín en Not News, Beto Espinoza, el primer actor detrás de Epidemia en Cachureos, criticó duramente al Tío Marcelo. Sobre el icónico conductor del programa infantil, el humorista expuso lo complejo que fue trabajar con él.

“Era complicado como jefe. No nos trataba mal, pero era una presión constante“, afirmó. Y enseguida adicionó: “Yo soy de ciclos y me di cuenta de que estaba agotado ya de Marcelo y de varias cosas. Y la verdad me sentía incómodo y opté por renunciar pese a que me ofrecieron seguir con mejores condiciones“.

Los comentarios de Mauricio Israel

Así, las declaraciones de Beto Espinoza, fueron analizadas en Sígueme te sigo, donde Mauricio Israel cuestionó al exCachureos. “Me da un poco de lata la situación (…) A mí me carga cuando la gente reclama por los patrones. Porque si no les das trabajo, entonces todos reclaman porque nadie les da trabajo“, alegó.

Luego, agregó: “Cuando ya les das trabajo, y tú aceptas las condiciones. Tú sabes a lo que vas. Pero cuando la gente empieza a trabajar, empieza a exigir más y más. Y no siempre se puede. Entonces, ¿por qué la gente es desagradecida por los trabajos que ha tenido? ¿Por qué no se fue antes?“.

“Al que es emprendedor, al que es empresario, le cuesta mucho parar el emprendimiento. Y si le va mal, el que tiene la responsabilidad de pagar indemnizaciones, de liquidar el tema, es el empresario. Y eso, el trabajador se va. Exige y si no le pagas, te demanda”, añadió.

Finalmente, Mauricio Israel señaló que “yo lo único que digo es que la gente tiene que ser agradecida cuando tiene trabajo, punto. Y no salir pelando. Si tiene un problema particular, demanda, y gana la demanda, fantástico. Pero agradezcamos“.