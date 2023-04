Una potente reflexión realizó José Antonio Neme en Mucho Gusto producto de la crisis migratoria que se vive en la frontera entre Chile y Perú. Esto, a raíz de que el gobierno peruano haya desplegado militares en la frontera con nuestro país, como respuesta a la presencia de migrantes que quieren cruzar.

Justamente, al conocer el caso de una mujer venezolana, que quería cruzar la frontera hacia Perú junto con sus hijos, que Neme hizo un interesante análisis. “Hay que tener honestidad política y honestidad intelectual a nivel regional. Porque la señora… Yo empatizo con ella y sus hijos“, dijo al comienzo.

“Pero también, en la figura legal, uno no puede llegar y decir ‘permiso, ¿me puede dejar pasar a Perú?’ No pues“, añadió.

“Es un desastre este continente”

Tras ello, el conductor de Mega profundizó en su planteamiento. “¿Vamos a juntarnos de una vez por todas y dejar de hacer pelotudeces? Porque los gobiernos latinoamericanos están haciendo puras estupideces. Sacaron a Castillo, andan detrás de Toledo en Argentina, está la volatilidad del peso… Es un desastre este continente“, afirmó.

Luego, agregó: “Pero para las cosas importantes no se juntan nunca. Entonces, ¿le vamos a dar los venezolanos migrantes una condición, un estatus especial? Un estatus de perseguidos políticos, de refugiados políticos. Porque en esa condición, se les puede abrir un corredor humanitario. No se les puede exigir visa. En fin, miles de cosas”.

“Pero nadie en América Latina se ha sentado en una mesa para discutir la situación de los 8 millones de venezolanos que andan por el continente. Algunos buenos, otros malos. Unos ladrones, otros honestos. Algunos trabajadores… Porque así no se puede“, complementó.

Y enseguida, Neme prosiguió con su argumentación: “O sea, la señora llega a la frontera, y no es que yo me esté poniendo del lado de los peruanos, pero los peruanos tienen leyes. Y una de las leyes, es una visa del Perú. ¿Tienen o no la tienen? No pueden pasar“.

“No podemos caer los medios en un buenismo”

Posteriormente, Neme se refirió al papel de los medios y a la responsabilidad de los países del continente en esta crisis. “No podemos caer los medios comunicación en un buenismo, en una empatía falsa y que esté carente de contenido. Aquí hay una responsabilidad regional, que no se ha hecho cargo de la crisis venezolana“, sostuvo.

“El presidente Piñera fue a puro dar la hora a Cúcuta, pero no tomó ninguna decisión. Su canciller, Andrés Allamand, no llamó a los otros cancilleres. La región no ha resuelto el tema venezolano y eso es lo que estamos viendo“, adicionó y cerró.