“Era complicado como jefe”: actor detrás de Epidemia de “Cachureos” se desahoga contra el Tío Marcelo

El humorista y actor Beto Espinoza fue el protagonista del un nuevo episodio del programa Not News, de Via X. En el espacio conducido por Nicolás Larraín, el intérprete de Epidemia en Cachureos, recordó su paso por el programa infantil y también explicó las razones de su salida.

Al comienzo, Beto Espinoza contó cómo llegó al programa infantil. “Jorge Garrido, que era el productor en ese entonces de Cachureos, diciéndome ‘quiero que tú seas el epidemia, un personaje con esta y tales características’ (…) Él era el productor y a él se le ocurre el personaje“, relató.

“Y a mí me muestra el personaje, que lo diseñó el Señor Lápiz, y Marcelo no lo quería por ningún motivo. Después lo quiso mucho, hasta el día de hoy. Y yo le di la vida. Me lo presentan en el año 90, me pongo el traje y yo digo ‘esta es la voz que necesita’ (haciendo su particular voz). Y así nace”, añadió después.

Más adelante, el humorista se refirió a lo que ganaba en Cachureos. “Mi primer sueldo de Epidemia fueron 20 mil pesos, lo tengo en boleta y todo. Mientras el otro actor que estaba ahí, Fernando Ortiz (el Gato Juanito), el Pato Andrade que es el Chester actual, ellos ganaban $50 mil. Y yo ganaba 20 mil por un año“, afirmó.

“Las platas nunca fueron un problema para mí, yo lo disfrutaba. No pescaba la plata“, complementó.

Su relación con el Tío Marcelo

Posteriormente, comentó sobre su renuncia al canal, que se dio en el año 95, y aseguró que fue por “varios problemas”. Y al ser consultado acerca del Tío Marcelo y su trato con él, Beto Espinoza indicó que “era complicado como jefe. No nos trataba mal, pero era una presión constante“.

Finalmente, el actor detrás de Epidemia en Cachureos, señaló que “yo soy de ciclos y me di cuenta de que estaba agotado ya de Marcelo y de varias cosas. Y la verdad me sentía incómodo y opté por renunciar pese a que me ofrecieron seguir con mejores condiciones. Pero ya era demasiado tarde”,

“Yo ya estaba absolutamente desencantado con el programa“, puntualizó.