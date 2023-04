“Es un deportista”: Pamela Díaz reveló cuando un famoso la tocó sin su consentimiento

Este domingo 23 de abril, se emitió un nuevo episodio de Sin Editar, el programa de YouTube de Pamela Díaz. Uno en el que el protagonista y artista invitado fue Ignacio “Nacho” Gutiérrez, quien habló de diferentes facetas de su vida y de su arribo a Canal 13. Mientras que, la Fiera también reveló un incómodo y desagradable momento.

Y es que la exconductora de programas como Secreto a voces, La noche es nuestra y Viva la pipol, desclasificó cuando un famoso le tocó uno de sus pechos sin su consentimiento. Además, de que tras que la Fiera lo encaró, él reaccionó tratándolo mal, lo que provocó que la presentadora televisiva se molestara aún más.

El relato de aquel desagradable momento

“A mí me besó alguien. Y me gustaba él físicamente, todo. Es conocido. Cachai que me besó. Me agarró y me dio un el beso. Él tenía frenillos y chocaba con mi boca. Le dije: ‘Amigo, no estás dando buenos besos’. Y va y me agarró el pecho“, expuso Pamela Díaz al comienzo.

“Y ahí, como me besó mal y me agarró un pecho, me enojé po. Y me echó cagando. Me dijo: ‘¿Qué te haces la difícil?’. Me dio un beso y creía que era sensual, y me agarraba así la pechuga… Hueón, es que no va. No quiero, no me gustó“, añadió después la también conductora del pódcast Hoy es hoy.

Finalmente, Pamela Díaz contó cuál fue su respuesta cuando este sujeto la cuestionó por “hacerse la difícil”. La Fiera no tardó en mostrar su indistinguible carácter y rápidamente se hizo respetar. “Le dije ‘¿huéon, qué te creís? Algún día voy a ser más conocida que vo’. Y soy más conocida que él. Pero no lo voy a decir, en mi libro va. Es un deportista“, concluyó.

Recuerda que si eres víctima de violencia de género puedes pedir ayuda de forma gratuita, llamando al 1455.