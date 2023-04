“Hasta siempre”: Mariana Loyola, Cristián Campos y otros actores se despiden de Alberto Vega

Este jueves 20 de abril se dio a conocer el fallecimiento de Alberto Vega Salvadó. Este actor, escritor, director y dramaturgo murió a la edad de 72 años, tras una exitosa carrera con recordadas actuaciones en teleseries y obras de teatro. Además, que tras el accidente que lo dejó con parálisis en el cuerpo en el 2006, escribió un libro y una obra.

Sin olvidar, que una de sus facetas más reconocidas fue como docente y director de la Escuela de Teatro de la Universidad. Un establecimiento educativo donde tuvo como estudiante, a Mariana Loyola, quien se acordó de él en su deceso. “Tremendo Alberto. Mucho amor, respeto y agradecimiento, profesor. Hasta siempre“, comentó.

Las emotivas palabras de María José Necochea

Otra que se despidió a través de sus redes sociales de este famoso actor y escritor, fue la actriz. María José Necochea. “Amor y admiración profunda por este valiente hombre de teatro, Alberto Vega. Ejemplo para muchos de los que fuimos sus alumnos, ¡y tuvimos la fortuna de tenerlo como maestro!“, escribió.

“Batalló hasta su último día con un amor a la vida imparable. ¡Humilde y talentoso a rabiar! Ahora a descansar y volar muy alto con tus ojos que, ¡no dejaron jamás de hablar!“, añadió.

El conmovedor mensaje de María José Prieto

Igualmente, María José Prieto le dedicó a unas palabras al difunto actor. “Alberto querido descansa… Luego de 17 años de estar postrado nos enseñaste, con tu estoicismo, agradecer todas las mañanas por un día más de vida. También fuiste mi primer profesor en la escuela de teatro UC donde fui tan pero tan feliz“, expresó.

“Siempre estarás en mí. Abrazo a su familia y a todas las enfermeras que lo cuidaron estos años“, complementó.

La despedida de Cristián Campos

Finalmente, Cristián Campos fue otro actor que se refirió a la muerte de su colega. “Así te conocí Alberto querido. Esa era tu sonrisa, como de joven campesino de García Lorca. Fuiste alegre, cauto, gracioso, estudioso y enamorado de un piano. Nunca olvidaré tu risa. Olvidaré todo lo demás“, manifestó.

“No recordaré tu tan largo, tan incomprensible dolor. Solo tu risa y tu dulzura. Que el buen Dios te acoja, te consuele y te haga dormir“, adicionó. Y para cerrar, agregó: “The rest is silence, sweet prince (el resto es silencio, dulce príncipe)”.