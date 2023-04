“El insidioso en toda historia se llama Andrés Baile”: Mauricio Israel se reúne con Mario Velasco tras encontrón

Fue en un anterior episodio de Sígueme y te sigo, que Mauricio Israel arremetió con dureza contra Mario Velasco. Una instancia, en la que el comentarista deportivo incluso anunció la posibilidad de querellarse contra el ex animador de Yingo. Sin embargo, al parecer su rivalidad quedó en el pasado, tras una reunión que tuvieron.

En ese anterior episodio del programa de farándula de TV+, las críticas de Mauricio Israel hacia el Anfibio, partió cuando Andrés Baile lo increpó. “Usted destrozó el otro día a mi amigo Mario Velasco“, le dijo. A lo que el comentarista deportivo respondió: “Lo voy a seguir destrozando porque él es una mala persona“.

Y tras que Baile le pidiera que se lavara “la boca con jabón”, el también conductor de Círculo Central advirtió: “No me voy a lavar la boca con jabón, el que se la tiene que lavar va a ser él. Porque si sigue hablando como está hablando, se va a encontrar, además, con una querella“.

“Ve el programa y te vas a dar cuenta. No voy a entrar en detalles. A lo que voy es que tú no puedes jugar con los sentimientos de las personas (…) Así que no me vengan a decir que es una buena persona“, añadió después.

La reunión entre Mauricio Israel y Mario Velasco

Sin embargo, la enemistad entre ambos rostros televisivos tuvo sus días contados tras esas declaraciones de Mauricio Israel. Y es que, el miércoles a las 8:30 de la mañana en el sector oriente de la capital, el comentarista deportivo se reunió durante una hora y treinta minutos con Mario Velasco.

“En algún momento determinado nos pusimos de pie… Para cambiarnos de mesa por el sol“, bromeó Mauricio Israel al comienzo. Y después, entregó detalles del encuentro: “Mario pidió mi teléfono y me pidió que nos juntáramos a tomar un café“.

“Cuando llegué, Mario ya estaba. Yo llegué a las 8:30 en punto. Mario ya había llegado porque él va a dejar a su hija a un colegio cercano. Él ya estaba tomando algo, me ofreció, yo le dije que ‘no’ y nos pusimos a conversar (…) La verdad es que tengo que decir que es un caballero. Tuvimos una muy grata conversación“, complementó.

Más adelante, el conductor de Círculo Central contó cómo ambos solucionaron sus diferencias. “Yo estaba molesto por una situación, él entendió que yo estaba molesto por una situación, quiso aclararla, se aclaró, se conversó. Él estaba molesto por dos cosas, las dos cosas las conversamos y quedamos como corresponde, a lo caballero“, afirmó.

“Fue una grata conversación, hablamos de muchas cosas. Él entendió algunas que pensaba que eran distintas. Yo entendí algunas que pensaba que eran distintas. En lo único que coincidimos, en el que insidioso en toda historia se llama Andrés Baile“, complementó.

Finalmente, Mauricio Israel le dedicó unas palabras al Anfibio: “Mario Velasco eres un caballero. Te agradezco mucho la conversación que tuvimos en la mañana. Y espero que te siga yendo tan bien como hasta ahora“.