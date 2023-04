“No merecía este final”: el impacto que causó la muerte de Sara Levy en Hijos del Desierto

La teleserie nocturna de Mega, Hijos del Desierto, alcanzó un punto clave la noche de este lunes, todo esto después de que el personaje Sara Levy, fuera asesinada.

La detective judía, quien es interpretada por interpretado por Alejandra Araya, fue capturada por Eloy Zapata (Roberto Farías) como parte de un plan, desúés de que pudieron burlar a Pedro Ramírez (Gastón Salgado).

En primera instancia, se habría considerado no darle muerte, sin embargo, Hipólito Cárdenas (Rodrigo Soto) acabó con la vida de la detective con un balazo.

Al darse cuenta de que había sido engañado, Pedro fue a buscar a Sara y la encontró sin vida en una bodega. Lo conflictivo del momento, es que poco tiempo después, la policía arribó al lugar, encontrándolo junto al cuerpo, culpándolo del homicidio de la detective.

Como era de esperar las reacciones en redes fueron múltiples, siendo los cibernautas los que lamentaron la trágica salida del personaje.

#HijosDelDesierto

Te extrañaremos mucho Sara Levy ❤

Ella fue un personaje muy querido — Ⓜ️🌻 (@misteriosa_luz) April 18, 2023

#HijosDelDesierto Pero cómo rechucha matan a Sara Levy weon??!! Era ella quien debía quedarse con Pedro Ramírez! Cardenas ql, Eloy CTM, Mega ql estresante 🤣 — JADB 85’ 🇨🇱🗽 🌳🪓🪚 (@ironman_3_16) April 18, 2023

Se pierden un personaje potente como Sara Levy. Que gran actriz ! #hijosdeldesierto — RGVCdiz (@RGVCdiz) April 18, 2023

Estoy destrozada con la muerte se sara levy#HijosDelDesierto es hora que empiecen a morir los malos — Monserrat Pino O (@monserratpino) April 18, 2023

F Sara Levy #HijosDelDesierto — María Ignacia L. (@mignacialp) April 18, 2023

sacaron a sara porque sabían que gustaba más que eloísa 💋 #hijosdeldesierto — ignacia (@fvstimes) April 18, 2023

Me acabo de servir tremendo spoiler por la xuxaaaaa y los guionistas como insisten en la doctora y Pedro, era mejor con Sara pero insisten en ella #HijosDelDesierto — Ale🌹❤✌🎶 (@Ale_3399) April 14, 2023

Alejandra Araya dijo adiós de Hijos del Desierto

Una vez que terminó el capítulo de Hijos del Desierto, Alejandra Araya publicó una serie de fotografías de las grabaciones, incluyendo la muerte de su personaje Sara Levy, todo esto junto a un sentido mensaje dedicado al equipo de trabajo

“Una despedida más. La ficción de época me encanta; esas historias lejanas pero que nos pertenecen en el cuerpo y en el alma. Gracias a todos mis compañeros detrás de cámara por cada uno de los días vividos; su trabajo inmeso me emociona siempre. A veces me escondo solo a mirar como todos son un engranaje perfecto”, dijo la intérprete.

A eso, agregó palabras para los directores “por su hermoso trabajo, por el viaje, por llevar el buque, por confiar en mi y guiarme a esos nuevos lugares” y a “todo el elenco, pero en especial a mis compañeros de historia (Jorge Arecheta, Gastón Salgado y Otilio Castro) por lo que se dice y lo que se lee en los ojos; por permitirme un lugarcito en ese grupo formado y al que llegué a integrarme”.