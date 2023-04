“Me han dañado”: La razón por la que Cathy Barriga rompió en llanto en juicio que involucra a Diana Bolocco

Cathy Barriga no contuvo las lágrimas en la audiencia que tuvo este martes por la querella que interpuso en 2021 tras un comentado reportaje emitido en el Mucho Gusto.

Resulta que el matinal presentó un material donde se exponían presuntos pagos irregulares de horas extras en el municipio de Maipú, mientras ella era edil.

Un reporteo liderado por Paulina de Allende-Salazar, a quien apunta directamente la acción legal, y comentado en el estudio por Diana Bolocco, José Antonio Neme y Roberto Saa, quienes también se vieron involucrados en los hechos y fueron llamados a declarar como testigos.

De hecho, en la misma jornada donde debían ser escuchados la animadora y el periodista, ya que Neme está de vacaciones en París, la esposa de Joaquín Lavín Jr. entregó su declaración, la cual terminó en un incontenible llanto.

La defensa de Cathy Barriga

Así, la ex Mekano se sentó y comenzó su relato. Y comenzó diciendo que “no quiero hablar de mí, porque yo he ido no sé a cuántos doctores, tengo hemorragias nasales y oculares”.

Luego, expresó que “no he podido ejercer mi profesión. Yo hice un diplomado sobre el Espectro Autista en la Universidad Católica en el año en que estaba haciendo campaña (para la alcaldía), estaba haciendo un proyecto para ayudar a familias con hijos con TEA y ni eso puedo retomar”.

“Me han dañado, cada vez que sale una imagen o una noticia positiva mía, están las palabras de este reportaje, están ‘las horas extras’, la ‘corrupción’, jamás, magistrado, he sido condenada”, añadió.

Y agregó que “no comprendo que un programa de televisión de tal responsabilidad no mida las consecuencias e intencionalidad”.

De esta forma, Cathy Barriga se desahogó. Mientras, Diana Bolocco y Roberto Saa finalmente ni siquiera pudieron declarar, pese a ser requeridos por la justicia.