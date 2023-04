Le daba hasta su sueldo para comer: La amistad incondicional de Sarah Paulson con Pedro Pascal

Sarah Paulson recordó una vez más su gran amistad con Pedro Pascal, que data de hace 30 años, y esta vez se refirió a cómo se vio fortalecida en un complejo momento que vivió el actor.

El popular intérprete chileno ha sido tema de conversación durante los últimos meses; sus destacados trabajos en series como The Mandalorian y The Last of Us lo han mantenido en la palestra y como punto de atención en Hollywood y el mundo.

Bajo este contexto, la actriz de 48 años es un voz autorizada para hablar sobre Pascal, y más aún sobre su pasado. En este sentido, apuntó a una etapa en la vida y carrera del profesional que no fue la mejor.

En conversación con Esquire, Paulson confesó que, a principios de la década del 2000, cuando Pedro todavía estaba luchando por triunfar como actor, tuvo que ayudarlo financieramente.

“Él ha hablado de esto públicamente, pero hubo momentos en los que le daba mi viático de un trabajo en el que estaba trabajando para que pudiera tener dinero para alimentarse“, declaró.

Por su parte, el hombre que hoy triunfa en HBO Max y Star Wars, ha reconocido: “Morí tantas veces (…) Mi visión era que si no tenía una gran exposición a los 29 años, se acabó. Estaba constantemente reajustando lo que significaba dedicar mi vida a esta profesión y abandonando la idea”.

La vivencia de los amigos

Fue en el año 1993 cuando comenzó esta profunda amista de Sarah Paulson y Pedro Pascal. El actor había llegado a Nueva York como estudiante en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York y comenzaba a perseguir su sueño.

“Íbamos a ver películas todo el tiempo en esos años y nos perdíamos tanto en ellas”, mencionó la actriz. “Puedes llenar los espacios en blanco sobre el por qué de eso como quieras, pero creo que había cosas de las que queríamos escapar mental, emocional y espiritualmente”.

Posterior a la época universitaria, el chileno de 48 años se mudó a Los Ángeles para buscar oportunidades en Hollywood. A pesar de conseguir algunos trabajos menores, no fue suficiente para vivir de la mejor manera.

Hoy en día se puede mirar esa etapa como una experiencia de crecimiento o una anécdota, pero ahora que Pascal logró el éxito, Sara menciona: “Solo quieres que tenga éxito. Y eso para mí, siento que es el signo de una gran estrella de cine. Estoy listo para que tome las riendas de los muchachos de las comedias románticas del pasado, como Bruce Willis y Mel Gibson y todos estos muchachos”.