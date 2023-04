“Ahora tendrán que vernos por YouTube”: Paola Troncoso y su reflexión por el fin de “Paola y Miguelito”

Fue hace menos de dos semanas, que se dio a conocer el fin de la serie Paola y Miguelito. Esto, luego de que la productora Kike 21 le pusiera fin a su relación con Mega. De esta manera, Hans Malpartida (Miguelito) y Paola Troncoso dejaron de trabajar en el canal y nos les quedó más opción que despedirse de sus televidentes

“Ahora tendrán que vernos por YouTube, porque ya no vamos a seguir con Paola y Miguelito (…) Nada que hacer. Quizás en algún momento se pueda retomar, y si no… Bueno, las cosas pasan por algo, los procesos se terminan. Hay ciclos que hay que cerrar“, dijo Paola Troncoso a través de sus redes sociales.

Luego, agregó: “Lo que pasa, es que a los seres humanos nos cuesta soltar esas cosas. Y pensamos que cuando algo termina, se nos viene el mundo abajo (…) Se nos olvida que todo tiene un proceso. Y así como algo nace, también tiene un término, pero eso también es el comienzo de otras cosas”

“Todo lo que acaba, le da paso a algo nuevo. Siempre hay que tratar de verle el lado positivo“, añadió por último.

Lo que dijo previamente Miguelito

Otro que antes se refirió al fin de Paola y Miguelito, fue el propio humorista de baja estatura en Podemos Hablar. “Me aseguraron que venía la tercera temporada. Faltaban solo detalles. Y me dijo ‘por favor, si te sale algo priorízanos y nosotros vamos viendo como lo hacemos’ (…) Me fui con eso a México, me fue bastante bien”, afirmó.

“Y a la vuelta me llama la jefa y me da la noticia y fue rara la sensación que tuve, no sé cómo explicarte. En la llamada me dice, ‘lamentablemente el canal ha desvinculado a la productora y nos vamos todos’“, complementó finalmente.