“Uno se siente tan humillado”: extrabajador de bar de Mauricio Pinilla acusa millonaria deuda

En Sígueme y te sigo, fue invitado Jorge Orellana, un extrabajador de la sociedad que tenía Mauricio Pinilla con su papá Ricardo Pinilla como dueños del Bar Constitución. Un negocio nocturno que se encontraba en Barrio Bellavista que quebró y ante el que Orellana y otros empleados acusan sueldos impagos.

“Él había tenido un previo lanzamiento de ese local, que no cumplió las expectativas que él esperaba. Y tuvo una baja importante el local. Después quisieron reactivarlo con una inversión importante, que ellos me nombraban en dineros. Y también con una remodelación de primer nivel con esta empresa Convoy“, contó Jorge Orellana.

Trabajó cuatro meses con los Pinilla

Más adelante, Orellana explicó cuál fue su papel en la taberna que pertenecía a Mauricio Pinilla y a su papá Ricardo Pinilla. “Yo fui contratado como gerente del local. Y tuve que armarme el equipo completo de trabajo del local, mientras se hacía y se terminaba la remodelación“, afirmó.

Luego, agregó: “Duré súper poco. Porque yo partí en septiembre en este proyecto. Me hice cargo del proyecto que ya estaba con unos inicios. Tuvimos un par de reuniones y obviamente teníamos que ajustar mi remuneración. El contrato que yo tengo es desde el 1 de octubre del 2018“.

“O sea yo trabajé todo septiembre un poco para ver los pro y los contra, las proyecciones de venta que ellos tenían y esperaban“, añadió.

“Podía ocurrir un derrumbe”

Posteriormente, Orellana expuso los primeros problemas que tuvo que sortear en el Bar Constitución. “El local me lo presentaron con una capacidad de 600 personas, pero el local tenía tres pisos, de los cuales solamente se remodeló el primer piso“, sostuvo.

“Se hizo un estudio con un arquitecto, porque era una casa antigua de madera y podía ocurrir un derrumbe si yo metía 200 personas arriba“, complementó.

“Compraba cosas para el día”

Minutos, después el extrabajador de la sociedad de Mauricio Pinilla con su papá Ricardo Pinilla, explicó cuándo empezó a hacer insostenible su trabajo. “El tema es que los recursos que yo recibía los días de apertura, iban el papá de Mauricio y se llevaba todo el efectivo. Y lo que se recaudaba con Transbank llegaba a su cuenta corriente“, aseveró.

“Yo después tenía que solicitar pagos que a veces se hace al personal de forma diaria y había una orden que no podía tocar esa plata porque todo tenía que salir de la cuenta corriente. Y finalmente, yo terminaba peleando porque tenía el camión de la CCU afuera y si no estaba el pago, los gallos se iban”, adicionó.

Y prosiguió con su relato: “A veces iba al supermercado y compraba cosas para el día, porque no tenía los recursos. Porque siempre se habló de una inyección de plata, ‘del banco estamos ok, nos van a aprobar el crédito, que van a haber recursos’. Y finalmente funcionábamos con la plata que vendíamos el fin de semana“.

Su pelea con Ricardo Pinilla: “Me insultó”

Hasta que Jorge Orellana contó cuándo se distanció de Bar Constitución. “Yo trabajé desde septiembre a diciembre del 2018. Y en diciembre tuve un encontrón con el papá de Mauricio. Él me trató mal y me insultó (…) En los términos de cómo me habló decidí no continuar trabajando, y hablé con mi abogado y presenté un autodespido (…) Esa demanda está ganada“, aseguró.

Finalmente, Jorge Orellana reclamó que Bar Constitución spa y su representante legal, que es Ricardo Pinilla, todavía no le paga los sueldos que ganó en la demanda. “Uno se siente tan humillado con estas situaciones… Son 15 millones y yo hice un trabajo, no tengo a quién cobrarle, y finalmente esa plata la doy por perdida“, cerró.