China Suárez y Rusherking confirman término de su relación: “Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste”

Durante las últimas horas se confirmó el quiebre amoroso entre Rusherking y China Suárez,

A través de su cuenta de Instagram, la argentina explicó que “que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste”.

“Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, dijo en su red.

En tanto, Rusherking no se quedó atrás y decidió entregar su testimonio.

“Quería contarles que con Euge no estamos más juntos y quería contárselos porque hay muchos que se preocuparon” dijo el cantante.

“Sepan que nos queremos y quisimos muchísimo y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí… Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, sentenció el artista.

La historia de amor de Rusherking y China Suárez

Cabe destacar que el cantante urbano Rusherking comenzó una relación con China Suárez en mayo de 2022, después de que él terminara una relación con la artista María Becerra.

Desde ese momento, la pareja no ocultó su amor y se dedicaban frecuentemente diferentes mensajes románticos a través de las redes, siendo uno de estos últimos en marzo pasado cuando la intérprete escribió: “Nunca, nunca voy a dejar de agradecerle a la vida haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste”.