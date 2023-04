“Lo veo y no representa la edad que tiene”: papá de Nicolás Massú se casó con su pareja 28 años menor

A fines de marzo, Manuel Massú, papá de Nicolás Massú, contrajo matrimonio por el civil con Jimena Fredes, esto tras 14 años de relación.

Y ahora, a inicios de abril, la pareja realizó una ceremonia religiosa a la que asistieron, Nicolás, Jorge y Stefano Massú.

“En agosto cumplimos 15 años juntos, y quisimos dar un paso más allá con la relación. Fue una idea que veníamos conversando y fue tomando forma. No fue de un día para otro”, explicó en conversación con LUN la educadora de párvulos, quien tiene 28 años menos Manuel.

Según sus palabras, la propuesta de compromiso ocurrió en medio de un viaje que hicieron a Mendoza, Argentina, en el cual iban a celebrar su aniversario.

“Manuel me miró y me dijo ‘¡nos casamos!’. Yo le pregunté ‘¿estás seguro?’. Él me respondió ‘absolutamente’”, dijo Fredes.

Bajo este contexto, Jimena habló sobre la diferencia de edad que poseen. “A Manolo yo lo veo y no representa la edad que tiene. Gracias a su forma de ser, tiene más energía que yo, y no se nota”, dijo.

“Tiene ganas de hacer cosas, de salir, de pasear, y cuesta seguirle el ritmo. Nuestra vida no ha cambiado porque hace mucho tiempo que vivimos juntos. Tenemos muchísimos panoramas”, añadió.

“Con Manuel vivimos el eterno pololeo y espero que siga así. Él siempre me dice que le caí del cielo”, explicó Jimena.

La alegría de Manuel Massú

Por otro lado Manuel, también se refirió a su relación.

“La vida me cambió con ella. La verdad de las cosas, creo que es lo mejor que me ha pasado y me cayó del cielo. Estoy muy pero muy feliz. Además, tuvimos un muy lindo matrimonio. Un amigo cerró su restaurante (Casa Reñaca) y hasta tuve que parar el cóctel porque, si no, no íbamos a almorzar de lo abundante que estaba”, explicó.

“Lo pasamos súper bien. Teníamos muy buena música y hasta vino mi hermano de Ecuador con su señora”, sentenció.