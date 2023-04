“Me pasó a buscar en su Porsche”: Adriana Barrientos se refiere a su cita con artista del género urbano

El pasado fin de semana, Adriana Barrientos (42 años) asistió al cumpleaños número 23 de Pablo Chill-E. Pero el que la invitó a esta fiesta fue el cantante de trap conocido como Ben Bulgari, con quien ella se vio muy cariñosa durante la noche. Lo que dio pie a rumores sobre un supuesto affaire o incluso algo más.

Sin embargo, en conversación con LUN, la panelista de Zona de Estrellas descartó que haya pasado algo más en su cita con este artista urbano. “Lo pasé increíble, él es súper amoroso y caballero (…) Lo pasamos súper bien. Pero nada romántico, sino que en una onda hermanable“, afirmó.

Tras ello, la modelo manifestó su felicidad poder también compartir con el cumpleañero. “Lo pasé increíble porque no paré de bailar y estaba Pablo Chill-E, mi amor platónico. Siempre digo que si yo tuviera 20 años menos, sería su polola, jajaja. Ben es su amigo y por eso, cuando me propuso ir, yo estaba feliz“, sostuvo.

“Me pasó a buscar en su Porsche, estuvo toda la noche pendiente de mí. Si yo quería una copa de espumante, él me la traía. Así de amoroso. Luego fue a dejarme a mi casa“, complementó.

¿Qué dijo el artista urbano?

Posteriormente, LUN se contactó con Ben Bulgari, quien entregó sus impresiones acerca de su cita con Adriana Barrientos. “La conocí por mensajes de Instagram (…) Había mucha gente en la fiesta y como Adriana nunca había ido a estas juntas, le sacaban fotos. Pronto se dieron cuenta de que andaba conmigo y comenzaron a especular“, expuso.

Finalmente, sobre Adriana Barrientos, Ben Bulgari señaló que ella “es muy guapa y además una linda persona. Me contó de su vida y cómo colabora anónimamente con mucha gente. Somos amigos. Yo no me proyecto, uno nunca sabe, no hay que cerrarse a otra opción“.