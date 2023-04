“Me lo pitié”: Jordi Castell relata la vez que se resistió a un asalto

En el último episodio de Tal Cual, José Miguel Viñuela, Patricia Maldonado y Jordi Castell hablaron de su experiencia ante las encerronas. Así, cada uno, mencionó las veces en que han sufrido asaltos cuando han estado arriba de un vehículo. Por lo que, llegado el turno del fotógrafo, este reveló cuando se resistió a un atraco.

“¿Tú quieres que cuente lo que yo hice? (…) Yo vivo en una comuna… Voy a proteger a las personas que me cuidaron ese día. Pero yo iba frente a un mall muy prestigioso, voy llegando a la luz roja y veo que delante se pone un auto. Se baja el copiloto y me apunta así al parabrisas, a mí, con una pistola“, contó Jordi Castell al comienzo.

“Yo iba con la Nina (su perra)… Obviamente, algo me pasó que en vez de frenar, aceleré y pasé por encima del tipo. El tipo pasó por arriba. Alcancé a escuchar ‘¡¿qué chuche******?!’. Y, por supuesto, como eran las tres de la tarde, en una comuna acomodada, fui a la comisaría a entregarme. Porque dije, ‘hueón, me lo pitié’“, añadió después.

Fue entonces, cuando rápidamente Paty Maldonado interrumpió a Jordi Castell y lanzó una broma: “¿Por qué no llamaste a la (diputada) Orsini, hueón?“. Inmediatamente, los tres presentes empezaron a reírse. “¡Se me salió! Fue sin querer, te juro, te juro“, agregó la expanelista de Mucho Gusto.

“Aquí estoy po, libre”

Tras ello, Jordi Castell prosiguió con su anécdota. “Yo como ciudadano fui y dije, ‘me voy a entregar hueón, porque me lo pitié. Y si mi lo pitié, hay cámaras, obviamente está todo registrado’. No voy a contar lo que me dijeron los Carabineros, porque fueron muy decentes. Y que fue todo muy formal”, afirmó.

“Y hecho dentro de un marco de una comuna que tiene cámaras en sus calles y saben que yo hice eso. Pero, les dije, fui y me entregué. Fue un momento súper incómodo, porque yo dije ‘hueón, me voy a ir preso y esto va a hacer un escándalo si me lo pitié… Pero tampoco me voy a ocultar por algo que me nació en defensa personal‘“, complementó.

Finalmente, Jordi Castell concluyó la historia y señaló que “aquí estoy po, libre“.