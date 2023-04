En esta semana y la siguiente, se encuentra en discusión y bajo votación en el Congreso la Ley Naín Retamal, que busca subir las penas para quienes agredan a las policías, como también darle más atribuciones a Carabineros y PDI. Una legislación que ya fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que solo resta su votación en el Senado.

Una de las bancadas que promueve esta legislación, es la de Renovación Nacional, la que tiene a la diputada María Luisa Cordero como una de sus integrantes.

“La extrema izquierda demostrando lo que son… Un conglomerado que no le interesa resguardar a nuestras policías“, escribió la médica cirujana en Twitter con respecto a la manifestación contra la ley Naín Retamal.

“El gobierno debe tomar las medidas necesarias ante el llamado a manifestación en plaza Baquedano por la ley Retamal. ¡Los vecinos de san Borja no aguantan más destrucción!“, añadió.

Claudio Narea vs. Dra. Cordero

Y entre quienes respondieron a la diputada María Luisa Cordero, se encontraba Claudio Narea. “Mira vieja fea: está usted muy equivocada. A todo el mundo le interesa que los Carabineros estén seguros haciendo su trabajo. Ojalá no haya más muertos ni heridos en la institución, pero la ley gatillo fácil no es una buena idea“, le contestó el artista nacional.

Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que rápidamente el exintegrante de Los Prisioneros fue interpelado por los seguidores de la diputada. “Puede que la señora Cordero no sea de tu gusto, pero merece todo nuestro respeto por ser persona, adulto mayor y por sobre todo una mujer ¿o no te enseñaron a tratar con cortesía a la mujeres?“, le comentó un internauta.

A lo que Narea le respondió con un: “Es ella quien no respeta. Si no lo hace no puede exigir respeto“.

Finalmente, otro twittero le consultó al músico si “¿Le gustaría que trataran a si a su madre? Se puede discutir sin mofarse del aspecto físico“. Ante lo que Claudio Narea aseguró que “no me burlo de su aspecto. Jamás lo haría. Es su alma, su esencia, lo que la hace fea. Es una señora narcisista, con cero tino, que le hace muy mal al Congreso. Una de las peores“.