“No hablemos de los cuerpos ajenos”: Perla Ilich arremete contra Cecilia Bolocco tras que dijo que “estar gorda está de moda”

Fue en una de sus habituales transmisiones en Instagram, que Cecilia Bolocco volvió a realizar una declaración desubicada sobre las mujeres de talla grande. Una desafortunada frase que viene, pocas semanas después, desde que la exMiss Universo fue tratada de “gordofóbica”, por decir que quienes tienen sobrepeso deben “comer menos”.

En esta ocasión, fue cuando mostraba unos ejemplares de ropa en uno de sus lives. Así, en un momento de la transmisión, la conductora de Canal 13 señaló que “la camisa es larga, uno se la puede poner adentro, tiene múltiples usos (…) Engordé un poquito, pero como estar gorda está de moda. O no sé si es eso, pero yo estoy feliz“.

Estos dichos provocaron el enojo de varias personas en las redes sociales. Y una que salió a responderle a la exMiss Universo, fue Perla Ilich. “Qué afán el que tienen algunas mujeres delgadas para del peso de otras personas que están con sobrepeso o simplemente con algunos kilos de más. Nadie tiene el derecho de hablar de tu cuerpo“, afirmó.

“Conozco a muchas personas que son delgadas y quieren subir de peso y tampoco pueden. Entonces, no debería ser un tema si eres gordita o eres delgada. Por qué hoy día las personas no se dan cuenta de que al hablar del peso de otra mujer, le estás haciendo daño“, complementó después.

Desclasificó la enfermedad que tiene

Tras ello, la exchica reality reveló el padecimiento que tiene y que está relacionado con su peso. “Yo soy una mujer que vive con una enfermedad que no me ayuda a bajar de peso (…) Y tuve un trauma por mucho tiempo, porque me hicieron mierda en las redes sociales. Y hoy día aprendí a quererme tal y como soy. Con mis kilos de más, con mis rollitos, porque soy linda”, sostuvo.

Finalmente, Perla Ilich señaló que “costó darme cuenta y entendí que todas deberíamos sentirnos así. Lindas, no solo por el cuerpo. Entonces, basta, no hablemos de los cuerpos ajenos. No opinemos. Nadie está en el zapato de la otra persona“.