Marcianeke y Los Beatles: ¿Qué problema hay si conoce o no a la banda?

Sin duda, una de las polémicas que se tomó las redes sociales durante la semana pasada fue la entrevista en que Marcianeke dijo que le gustaría compartir con The Beatles, luego de haber sido consultado en una entrevista si es que le gustaban. Por eso, en el Ciudadano ADN, tuvimos una nueva conversación con Héctor Muñoz, sobre este tema.

“A estas alturas me pregunto si es que los jóvenes conocen a Los Beatles o no”, comenzó diciendo el periodista de Radio Futuro.

“Esto fue súper bullado en redes sociales: la entrevista que le hicieron a Marcianeke, en televisión. Dos periodistas le preguntaban cosas y él estaba respondiendo con buen ánimo. Le empezaron a preguntar sobre sus influencias. Él empieza a nombrar referentes del urbano y le insistía por cosas más viejas, como Los Beatles”, relató.

Respecto a la situación, Muñoz comentó que “la gente lo interpretó de mala manera”.

El problema de un video sesgado en redes sociales

“Un corte de 20 segundos en redes sociales está completamente sacado de contexto, con una entrevista completa de 20 minutos, por ejemplo”, reflexionó el columnista del Ciudadano ADN.

En línea con lo anterior, Muñoz continuó con su planteamiento y dijo que “ahí te das cuenta del vicio que hay en redes sociales con respecto a hacer juicios”.

“Se reían de que no conocía a Los Beatles poco menos, pero no sabemos eso. No sabemos si los conocía o no”, expuso.

¿Realmente está mal si Marcianeke no conoce a Los Beatles?

Acto seguido, el también músico comentó que “acá hay dos cosas: 1, él no tiene que conocer algo que nació hace dos décadas, y tampoco podemos pensar en que él tiene que conocer a Los Beatles, que tienen que ser parte de tu educación”.

Respecto al hecho de que Marcianeke dijo que “feliz” compartiría con ellos, Héctor Muñoz planteó que en verdad no era algo tan descabellado, considerando que aún hay dos Beatles con vida: Ringo Starr y Paul McCartney.

“McCartney colaboró con Kanye West y con Rihanna en 2015. Hicieron la canción FourFiveSeconds, que fue un éxito”, aseguró.