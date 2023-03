“Está entubada y sedada”: hija de Mauricio Flores sufre un accidente cerebrovascular

En la mañana de esta miércoles 29 de marzo, Mauricio Flores dio a conocer el delicado estado de salud en el que se encuentra su hija de 25 años, Danika. La joven sufrió un accidente cerebrovascular, que la dejó internada clínicamente y en una situación de riesgo producto de la gravedad de su condición.

“Hoy recién me atrevo a escribir sobre el estado de salud de mi amada hija Danika, quien el pasado lunes en la mañana sufrió un accidente cerebrovascular (ACV)”, escribió en su cuenta en Instagram, Mauricio Flores, quien en dicha red social recibió un gran apoyo por parte de sus seguidores.

Tras ello, el humorista, recordado por su paso en Sábado gigante en Canal 13, en Chipe Libre en Chilevisión y Morandé con Compañía en Mega, entregó más detalles sobre el estado en que se encuentra su hija de 25 años. Así, indicó que el ACV, “la ha mantenido en estado de riesgo del cual esperamos salga pronto de esta condición… Está entubada y sedada“, comentó.

Finalmente, Mauricio Flores manifestó lo agradecido que está por el apoyo que ha recibido ante este complejo presente de su hija. “Agradezco las muestras de cariño y cadenas de oración para ella. Cuando buenas personas envían buenas vibras y buenos deseos, se provoca una reacción positiva. Eso es la ley de atracción… Infinitas gracias a todos“, expresó.

Se suma a la condición de su esposa, que tiene cáncer

Previamente, en Socios de la Parrilla, Mauricio Flores expuso otra situación delicada en su familia, y es que, su esposa padece de cáncer mamá, el cual le fue diagnosticado hace unos años. “Para mí fue un palo en la cabeza cuando me dijeron que estaba enferma. Es el pilar nuestro. Cuando pasó esto, se me pasaron muchos rollos por la cabeza, de no volver a tenerla más“, dijo entonces.