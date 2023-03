En los 90 y en las primeras dos décadas de los 2000, Álvaro Rudolphy fue uno de los actores que brilló debido a sus papeles en teleseries como Marrón Glacé, Estúpido Cupido, Sucupira, Aquelarre, Santo ladrón y Amores de mercado. Un intérprete que recientemente conversó sobre su carrera y su vida personal con Martín Cárcamo en De tú a tú.

El actor que también tuvo roles recordados en Alguien te mira, El señor de la querencia y ¿Dónde está Elisa?, habló con el rostro de Canal 13 sobre diferentes momentos y etapas de su vida. Una instancia, en la que además dio a conocer el porqué se alejó del mundo de las teleseries, en las que dejó de aparecer debido al desgaste emocional que eran para él.

“Yo trabajo o trato de trabajar con la mayor verdad posible. Que me dé rabia de verdad o llorar de verdad. Entonces si pasas todo el día enojado, peleando, enrabiado, odiando, sales así. Esa fue una de las cosas que hizo salirme de la tele (…) Mi última teleserie en Mega, Juegos de poder, me dejó muy agotado emocionalmente. La trama se volvió muy sórdida”, explicó.

“Necesito salir de la zona de confort”

Más adelante, manifestó que está abierto a participar en producciones televisivas, mientras su participación en ellas sea por un tiempo breve. “Prefiero hoy en día hacer algo corto, tres meses máximo. No me da para estar pegado nueve meses en un drama, ya no. No digo ‘de esta agua no beberé’, no quiero dispararme en el pie“, afirmó.

“Hoy encuentro que las teleseries tienen buen mono, lindas locaciones, buen trabajo de cámaras, y han mejorado mucho el formato. Pero también miro y digo ‘no me gustaría estar ahí’“, añadió después.

Finalmente, acerca de su etapa en las teleseries, Álvaro Rudolphy señaló que “tengo hoy la sensación de que ya fue, necesito salir de la zona de confort y hacer algo que me cueste. En este momento de mi vida siento que ese capítulo de mi vida está cerrado“.