¿A lo Shakira? Teresa Larraín, expareja de Claudio Orrego, lanza una canción sobre el desamor

Fue en el año 2020, en el que el actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego y la cantante Teresa Larraín dieron comienzo a su relación. “Teruca”, como la llamaba el exmilitante de la Democracia Cristiana a su ahora expareja, lo apoyó durante toda sus campañas, y fue la que lo acompañó durante el triunfo electoral que lo convirtió en autoridad regional.

Sin embargo, el amor llegó a su fin. Y fue un quiebre tan difícil para Teresa Larraín, que ella compuso una canción en la que aparece dejando ir a su pareja en el videoclip. “Entendí, que al pedirte más tu herida toqué. Y que al tocarla te alejaba más de mí“, dice parte de la letra del tema.

“De tanto pedirte me perdí, De tanto seguirte me cansé, Y el tiempo comenzó a doler, y ya no te podía ver, lo que yo soñaba y me olvidé“, añade Teresa Larraín en otra parte de la canción.

La relación de Tere y Orrego

El gobernador de la Región Metropolitana y la rubia cantante, se conocieron tiempo después, de que en el año 2018, Orrego le pusiera fin a su matrimonio con su exesposa Francisca Morales. Con esta última, estuvo casado durante 27 años y tuvo cuatro hijos. De hecho, el mismo exmilitante DC habló de la importancia de Teresa Larraín en su vida en La divina comida en el 2022.

“Me siento súper regalado. Porque cuando se produce un quiebre tan grande en la vida de uno, yo de repente dije, ¿sabes que más? No estoy hecho para tener pareja, no sé si me voy a enamorar de otra’ (…) Estaba en Estados Unidos con mis hijos y de repente recibo un mensaje, de una tal Tere Larraín. Y yo, psicopateando un poquitito, la encontré guapa. Caché que cantaba“, dijo Orrego en CHV sobre cuando se conocieron.

“Bueno, empezamos a conversar y nada po. Pasó un semestre en el que yo volví a Chile y la invito a tomar un café. Imagínate, súper poco romántico. Café a un mall. No tenía ninguna sentido como de conquista (…) Pero se produjo una cosa súper mágica cuando nos conocimos, nos contamos la vida, lo bueno, lo malo, todo. Y ya cuando fuimos al cine, nos tomamos la mano“, complementó.