Patricia Maldonado nuevamente interpeló a una figura de la televisión. En este caso, un rostro emergente como Laura Landaeta, periodista de investigación que últimamente ha causado revuelo por su reportaje sobre el caso de los relojes vip robados y la relación entre Tonka Tomicic y Parived. Esta comunicadora fue la que reveló que la conductora de Canal 13 podría ser formalizada.

Al respecto, la conductora de Las indomables, desistió de referirse a la investigación realizada por esta periodista y optó por cuestionar sus intereses. Y es que según la también expanelista de Mucho Gusto, Laura Landaeta no tiene fines periodísticos o informativos en su trabajo y en su aparición en cada matinal, sino que lo que quiere es lucrar a través del caso.

“Yo tengo mi opinión bastante particular respecto a la periodista. Yo creo que tomó este caso porque es tremendo negocio. Ella promociona su libro que va a salir en mayo y no me cabe duda que la gente lo va a comprar. Ese es el negocio“, dijo Paty Maldonado en conversación Catalina Pulido en su programa Las indomables.

“No es que le haya interesado el caso porque quiere desenmascarar a este matrimonio. Porque si no fuera negocio no estaría en cada matinal hablando cada cinco minutos“, añadió después.

“La cara de satisfacción me llama la atención”

Tras ello, la cantante negó que sus críticas hacia la periodista sea porque busca defender a Tonka Tomicic. “Seguramente me van a criticar, pero yo veo algo detrás… La cara de esa periodista, cuando habla de Tonka y Parived. No estoy defendiendo a nadie, porque no me une ninguna amistad. Pero la cara de satisfacción de la periodista me llama la atención“, afirmó.

Finalmente, Patricias Maldonado señaló que “algo hay en ella, algo pasó ahí que necesita investigar tanto el caso de los relojes robados. Dos horas hablando de eso en un canal de televisión cuando hay cosas más importantes“.