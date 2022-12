“Marcó la envidia de un pueblo”: Patricia Maldonado defiende a Karol Lucero y crítica a Katty Kowaleczko

En el último episodio de Juego Textual, en el que Karol Lucero fue el invitado, hubo un momento que ocasionó la furia de Patricia Maldonado. Esto a raíz de una pregunta que le hizo una de las panelistas del programa de Canal 13 al exconductor de Mucho Gusto, lo que hizo enojar a quien fue su compañera en el matinal de Mega.

Todo partió cuando Katty Kowaleczko dijo lo siguiente: “Sabes que siento yo, Karol, bien honestamente… Tú te convertiste en un símbolo para el 18 de octubre. Y no es algo personal en contra tuyo, sino que pasaste a simbolizar todas las carencias y todas las cosas desiguales que hay en este país”.

Una intervención de la actriz, que provocó una rápida respuesta del exanimador de Yingo. “¿Desiguales por qué? Yo hasta los 19 años dormí en una mediagua, en una casa forrada de cartón. Yo soy parte de ese sistema. Estudié en un liceo. Fui el primero en ir a la universidad en mi familia“, contestó.

Y tras ello, exconductora de Amor Ciego le aclaró que la critica no iba hacia su persona, sino que iba dirigida a “una desigualdad de este país durante décadas“. Sin embargo, Karol Lucero no dejó de estar en la defensiva. “¿Y yo soy responsable?“, le respondió. Y luego, la actriz insistió: “No, pero ser comunicador tiene un plus que no toda la gente tiene“.

Paty Maldonado y su apoyo a Karol Lucero

En su programa Las Indomables, Patricia Maldonado no dejó pasar el incómodo momento que tuvo su excompañero en Mucho Gusto a raíz de la pregunta de Katty Kowaleczko. “Una panelista no es más panelista ni es más inteligente cuando agrede a alguien. Muy por el contrario, pero yo me voy a dirigir a la Katty… Yo tengo una gran admiración por Karol”, afirmó.

Así, pasó a criticar duramente a la actriz. “Con todo respeto, señora… ¿Usted qué cresta fuma? ¿Qué chu… está haciendo? Porque para hacer esa pregunta hueonas (…) ¿Usted vive en La Pintana, en Cerro Navia, en Pudahuel, en San Bernardo, en Puente Alto? Porque si usted vive en Las Condes o Vitacura ya tiene privilegios, aunque usted no lo crea”, arremetió.

Y luego, la expanelista de Mucho Gusto prosiguió: “Usted ha tenido muchos privilegios en la televisión, ha estado permanente ahí. Hay muy gente que tiene harto talento y no ha tenido los privilegios que ha tenido usted“.

Finalmente, Paty Maldonado contradijo la hipótesis de Katty Kowaleczko sobre el estallido social y Karol Lucero. “Usted, señora Kowaleczko se equivocó, para el 18 de octubre Karol Dance marcó la envidia de un pueblo. La rabia de no tener lo que tiene él y que se ganó trabajando y no robando, no siendo corrupto”, concluyó.

“Representó la envidia, el fracaso, a los perdedores. No representó a la desigualdad“, remató.