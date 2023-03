“Es muy astuta y la han subestimado”: José Antonio Neme advierte sobre la capacidad política de Pamela Jiles

Este jueves 16 de marzo, José Antonio Neme realizó una de sus clásicas reflexiones en Mucho Gusto. Y en esta ocasión, a raíz del rechazo a la reforma tributaria, la discusión en torno a un sexto retiro de los fondos previsionales y acerca de la figura de la diputada Pamela Jiles. El comunicador de Mega elogió a la congresista, luego de comparar sus capacidades políticas con las del gobierno.

“Si el gobierno tuvo problemas tan estructurales, por la razón que sea, para poder tener una mayoría sólida en una de sus reformas fundamentales como fue la reforma tributaria. Uno entiende que el gobierno tiene serios problemas en la construcción de las mayorías en las Cámaras”, dijo José Antonio Neme al comienzo.

“Si no pudo hacerlo en una reforma tan medular, qué queda para otros proyectos que son de menor importancia“, añadió después.

Tras ello, Neme se refirió a Pamela Jiles, para hacer un paralelo entre las capacidades de convocatoria de la diputada y las del gobierno. “Efectivamente, el proyecto del sexto retiro no tiene viabilidad política hoy. Pero sabemos la habilidad de Pamela y la forma en que ella se mueve, para bien o para mal“, indicó.

“Yo no estoy haciendo juicio de valor, pero es una mujer muy astuta y el gobierno la ha subestimado (…) No me extrañaría que aparecieran votos como un conejo desde el sombrero de un mago“, complementó después.

El saludo de cumpleaños de la “Abuela”

El conductor de Mega ha hecho pública su buena relación con Pamela Jiles, y de hecho, ella le envió un afectuoso tweet para su cumpleaños el 14 de marzo. “Mucho Gusto, Karen Doggenweiler, ¿por qué no le cantan feliz a cumpleaños a José Antonio Neme, el más importante influyente conductor de matinal de la TV chilena? ¡Felicidades al mejor! José, te amo desde esa época… ¿Te acuerdas?“, escribió la diputada.

Finalmente, José Antonio Neme compartió el tweet de la diputada Pamela Jiles, y comentó “saludo de la abuela” más un corazón al final.