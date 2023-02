Neme lanzó cruda opinión sobre el desempeño de Tonka Tomicic y Carmen Gloria Arroyo en Échale la culpa a Viña: abogada respondió

José Antonio Neme lanzó una potente opinión con respecto a la animación de Tonka Tomicic y Carmen Gloria Arroyo, todo esto bajo el alero del programa festivalero, Échale la culpa a Viña.

En concreto, la crítica surgió este lunes durante la transmisión de Mucho Gusto, momento en el que el panel habló sobre el polémico del Caso Relojes.

En la conversación, Andrés Caniulef explicó que Tonka no tiene “proyectos en carpeta en el corto plazo” en Canal 13, añadiendo que creía “muy difícil que ella vuelva como rostro principal de un programa de televisión”.

Después, Karen Doggenweiler recordó Échale la culpa a Viña y le consultó sobre cómo se llevó con Carmen Gloria Arroyo, a lo que el periodista replicó “bien”.

Fue en ese momento que Neme tomó la palabra y explicó: “Televisivamente, no. No se veían para nada afianzadas”.

“Vi el programa dos o tres veces (…) me parecía que no se miraban, que no dialogaban”, agregó.

“O sea, básicamente, un panel televisivo tiende que mirarse. Uno construye una narrativa común, hay chistes internos… aquí no había eso”, sumó.

Luego, Neme agregó que, quizás, la razón de la supuesta “falta de conexión” “puede ser porque no se conocían tanto”.

Carmen Gloria Arroyo y los dichos de Neme

En conversación con Página 7, Carmen Gloria Arroyo habló sobre las aseveraciones de José Antonio Neme sobre su papel con Tonka Tomicic en Échale la culpa a Viña.

“Es lícito. Hay gente que le gusta y a otra que no”, comenzó diciendo.

“Sobre Neme, por ejemplo, hay días que lo amo, lo adoro, lo aplaudo; y en otros lo encuentro tan pesado…”, dijo entre risas.

“La gente es así. Hay días en que uno anda bien y otro mal. Hay veces que uno le va a gustar a las personas y otras que no. Eso no me quita el sueño, para nada“, sentenció.