"Lo que a mí me molestó...": Claudio Reyes manifiesta su enojo por los dichos de su hijo en su contra

“Parece que no me equivoqué tanto al marcar mi distancia del fanático de ultraderecha“, fue el tweet de José Reyes-Rojas, que dejó sentido a su padre Claudio Reyes, luego de que se diera a conocer que este último agredió a Jajá Calderón. El intérprete de Charly Badulaque golpeó en repetidas ocasiones a su colega, después de que este imitara al Presidente Gabriel Boric.

Tras conocer la reacción de su hijo, tiempo después, en el programa Especial Troll, de YouTube, Reyes se refirió a lo escrito por el joven militante del Partido Comunista. “Mi distancia con mi hijo no es porque sea militante comunista, yo tengo muchos buenos amigos comunistas. Que no son ni resentidos, ni son fracasados, ni son chantas, ni mentirosos como este hueón (refiriéndose a Gangas). Muchos“, afirmó.

“… Pero son tus padres”

Más adelante, explicó qué fue lo que lo hizo enojar de lo que comentó su hijo en su contra. “Lo que a mí me molestó de mi hijo, que molestó a mucha gente y que a mí me lo enseñaron de pequeño en mi hogar, es que el papá o la mamá pueden ser los chuch******* más grandes, pero son tus padres. Para ti son lo más sagrado. Eso fue lo que me molestó”, aseguró.

Posteriormente, y después de que el conductor de programa hablara de lo mal que estuvo José Reyes en criticar a su padre frente a todos, el intérprete de Charly Badulaque señaló sobre su hijo que “al pobre lo hicieron mierda en redes sociales“.

Finalmente, a través de Twitter, José Reyes-Rojas le contestó a su papá. “Una bella tautología: criticar a alguien porque no le enseñaron algo desde pequeño, pero tú eres el padre“, tuiteó en la red social.

Y aunque ADN se contactó con para que hablara sobre esta situación con su progenitor Claudio Reyes, él desistió referirse por ahora al respecto.