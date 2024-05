Psicóloga de Clínica Santa María sobre ex bombero y ex funcionario de Conaf acusados de megaincendio: “En esto hay una evaluación y planificación”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de analizar el caso del ex bombero y el ex funcionario de Conaf acusados del megaincendio en la región de Valparaíso junto a la psicóloga de Clínica Santa María, Jennifer Conejero.

Al inicio de la conversación, la profesional de la salud mental aprovechó de hacer una distinción entre ser un incendiario o un pirómano. Así, explicó que “el incendiario es un sujeto que hace un incendio sin importar la causa detrás, en cambio los pirómanos son una población mucho más específica que son muchos menos y que sienten interés y fascinación por el fuego”.

Analizando el perfil psicológico de los acusados de megaincendio

En línea con lo anterior, Jennifer Conejero se refirió al hecho de que el megaincendio fuera perpetrado por personas que deberían estar en el otro lado de la historia. Acerca de esto, destacó que “tomar cursos y ser voluntario no es tan raro si quiero lograr este objetivo, porque de alguna manera se da la mejor escuela para aprender, ya que se combate”.

“También está el tema de los pirómanos que se acercan a estas instituciones por la misma razón, ya que van a saber más del fuego y estarán más expuestos a la situación”, mencionó la psicóloga de Clínica Santa María.

Acto seguido, Conejero se refirió a otro aspecto psicológico de las personas acusadas de dar rienda suelta a las llamas y planteó que “ahí está el no evaluar las consecuencias y que estas no te importan realmente”.

“Se piensa en características de psicopatía, ya que no me importa qué le pase al otro. Yo quiero conseguir un beneficio para mí, quiero estar bien, y para eso no importa por sobre lo que pase encima”, dijo.

El factor económico del caso

Una de las explicaciones realizadas por los acusados de realizar el siniestro fue su interés en el pago de horas extras por el tema del combate del incendio. Sobre este punto, la psicóloga mencionó que “en esto hay una evaluación y planificación, no es un acto impulsivo, entonces volvemos a la idea de la psicopatía, en donde no hay un respeto por el otro y se transgreden las normas de la sociedad”.

“Es bien grave, porque los incendiarios creen que pueden manejar mejor la situación del fuego y a veces es un problema de narcisismo, del ego y de decir ‘yo puedo manejarlo’”, expresó.