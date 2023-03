A primeras horas de este miércoles se publicó un nuevo capítulo del Carpool Karaoke de James Corden, esta vez con el artista latino del momento: Bad Bunny.

El “conejo malo” cantó partes de Dákiti, Tití me preguntó y I like it, y reveló, entre otras cosas, que casi no llega a tiempo a su celebrado acto de apertura de los Grammy, debido a que fue a entrenar.

“Llegué ocho minutos antes, estaba enloqueciendo, sudado, muy nervioso, muy ansioso, era el número de apertura”, soltó el puertorriqueño.

“Esta es la canción…”

Pero el carpool de Bad Bunny traería más sorpresas, ya que pese a su sabida aversión a aparecer en público cantando en inglés, el cantante impactó interpretando Break Free de Ariana Grande.

“Esta es la canción en inglés que tiene la letra que más me sé”, reveló el “conejo” a Corden para darlo todo bailando el hit de la estadounidense.

Como era de esperarse la participación de Bad Bunny en el programa estadounidense provocó una ola de comentarios, en particular su interpretación del tema de Ariana Grande. “Era todo lo que necesitaba”, manifestaron algunos fans en redes sociales.

A Bad Bunny le gusta la música de Ariana y Harry. Yo ya gané con eso. — emily (@dangomilkshake) March 15, 2023

Bad bunny singing Break Free by Ariana Grande yasssss — nsfw bored (@AlePaz24_) March 15, 2023

Bad bunny cantando Ariana grande me representa hahaha — M.B. 🎨💚 (@mbeamud_) March 15, 2023

Buenos días única y exclusivamente a Bad Bunny cantando Break Free de Ariana. — Ana (@anakarinagcm) March 15, 2023

bad bunny y james corden cantando break free de ariana grande era todo lo que necesitaba para empezar bien mi día — Marti's (@MartiCeta) March 15, 2023