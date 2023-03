Rocío Marengo anuncia que se retira de la TV tras ser eliminada de “Aquí se baila”

El lunes 13 de marzo, se realizó la primera jornada de eliminación en Aquí se baila. Nicole Gaultier, Hernán Contreras, Kurt Carrera, Kike Faúndez, Rocío Marengo, Emmanuel Torres y Claudio Moreno se jugaron su permanencia en el programa de danza de Canal 13.

Así, con sus respectivas parejas, los participantes llevaron a cabo sus respectivas performances. Siempre con el suspenso de que no sabrían hasta el final del programa la nota de Karen Connolly, ya que está integrante del jurado también compuesto por Neilas Katinas y Aníbal Pachano, calificaba secretamente.

Al finalizar todos los bailes y conocerse las respectivas evaluaciones de los integrantes del jurado, se revelaron las notas secretas de Karen Connolly. La coreógrafa le puso un 7 a Nicole, un 7 para Hernán, un 7 para Claudio, un 5 para Kurt, un 9 para Kike, un 4 para Rocío y un 1 para Emmanuel.

De esta manera, Emmanuel Torres fue el peor evaluado, ya que durante su presentación se le olvidó parte de la coreografía de sus baile. Y en consecuencia, tuvo que definir su permanencia en un duelo final contra la segunda peor nota, Rocío Marengo.

Ambos tenía que bailar una canción durante 45 segundos. Roció eligió Despacito de Luis Fonsi. En cambio, Emmanuel hizo una impresionante performance de Il mondo, de Il Volo. Tras ello, el jurado decidió, de forma dividida, que el ganador fue Emmanuel, y con ello, Rocío Marengo resultó eliminada.

El anuncio de Rocío Marengo

Al conocer su salida del programa de concurso de baile, Rocío Marengo hizo un sorpresivo anuncio: se irá a vivir fuera de Chile, a Miami, Estados Unidos, y dejará la televisión. “Ya vengo pensando hace mucho esto. En principio es un año sabático, lo tengo pensado hace mucho“, dijo.

“Y siempre aparecían nuevos proyectos y me daba pena y lo posponía. Son 20 años de trabajo sin parar entre ambos países. Me adapté a todo, pero ahora hay que parar. Me voy a vivir a Miami, este es mi último proyecto… Me voy en mayo a vivir con mi novio a Estados Unidos“, añadió después.

Finalmente, Rocío Marengo aseguró que deliberadamente buscó perder, ya que “fue mala suerte, era impensable que Emmanuel se quedara en blanco y se olvidara de la coreografía. Cuando vi eso dije ‘¡No! ¡Imposible!’. Pero pasó, y por eso mis 45 segundos finales los hice sabiendo que era mi último baile“.