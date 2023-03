Rihanna no ganó el Oscar, pero brilló en la ceremonia y A$AP Rocky fue su mayor fan

A pesar de que Rihanna no ganó el premio Oscar a mejor canción original, por su tema Lift me up, de la banda sonora de la película Marvel, Black Panther: Wakanda Forever, la artista de Barbados se lució en la noche del domingo en la ceremonia.

La cantante se subió al escenario en el evento más importante de Hollywood y del mundo del cine, para interpretar Lift me up, donde también lució un vestido negro que dejaba ver su segundo embarazo.

Con su voz en el gran nivel que siempre ha tenido, Rihanna homenajeó a Chadwick Boseman en su presentación. El actor, falleció el 28 de agosto del 2020 a los 43 años, producto de un cáncer colorrectal, que ganó mucha popularidad tras interpretar a T’Challa en el Universo cinematográfico de Marvel.

La artista de Barbados realizó una performance sencilla y soberbia, sin muchos accesorios y ausente de la presencia de bailarines. Solo ella con intacta calidad vocal y su vestimenta de color negro. Rihanna fue presentada por la protagonista de Wakanda Forever, Danai Gurira, quien afirmó que era de la “realeza por derecho propio”.

Y entre el público, uno de los más emocionados con el show de Rihanna, era nada menos que A$AP Rocky, su pareja. El rapero aplaudió y celebró a su polola y madre de su hijo, en todo momento. Sin olvidar, que todo esto lo hacía mientras ella estaba ahí embarazada de su segundo hijo.

La mirada y la felicidad de A$AP Rocky durante la presentación de Rihanna, fue una clara demostración de que él es su mayor fan. Un apoyo incondicional para la artista, quien cerró su performance con una ovación por parte de todo el público que asistió.

If your man doesn’t look at you the way ASAP looks at Rihanna, dump him pic.twitter.com/aDlmg4vsp7

— Candace Lowry Bryant (@TheCandaceLowry) March 13, 2023