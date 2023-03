“Agárrense que llegó la bestia”: así es el lujoso auto que Rusherking le regaló a China Suárez

A fines de febrero, Rusherking y China Suárez estuvieron dando vueltas por Chile, todo esto debido a que el artista se presentó en un momento junto a Emilia, bajo el alero del Festival Internacional de Viña del Mar.

Y es que la pareja se muestra cómplice cada vez que puede, entregándose apoyo y amor en redes. Durante los últimos días, los artistas sorprendieron con un lujoso regalo: el cantante le regaló lujoso auto a la actriz.

Se trata de un descapotable Volkswagen New Beetle, modelo que no se fabrica desde el 2019 por la firma alemana. Según el medio La Nación, este auto puede llegar a alcanzar los US$20.000 si se encuentra nuevo.

La razón del regalo fue por el cumpleaños de la actriz, quien cumpló 31 el pasado 9 de marzo.

La noticia se hizo pública después de que el círculo íntimo de la pareja compartiera registros en redes sociales, video en el que aparece ella al volante y el cantante de copiloto.

“Agárrense que volvió la bestia”, dijo la intérprete con el volante entre sus manos, destacando una gran cinta fucsia en el capó.

Rusherking le regalo a su novia La China Suárez un auto descapotable por su cumpleaños 🎂 🚘 pic.twitter.com/dmmizLBXiG — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) March 9, 2023

Declaraciones de amor

Cada cierto tiempo y a través de sus redes sociales, la actriz se toma unos minutos para dedicarle su amor al cantante urbano.

De hecho, hace unas semanas subió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en el que destacaría la importancia de haber encontrado el amor en el cantante.

“Nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido”, comenzó diciendo la también modelo junto a una fotografía en la que aparecen ambos abrazándose.

“No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste” agregó en su texto.

“Gracias por el amor que me das a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”, sentenció.

Cabe destacar que el trapero confirmó su relación con María Eugenia en mayo de 2022, después de varios rumores, y luego del quiebre de la actriz con el chileno Benjamín Vicuña.