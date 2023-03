China Suárez dedicó romántico mensaje a Rusherking: “No me di cuenta de lo rota que estaba”

Cada cierto tiempo y a través de sus redes sociales, China Suárez se toma unos minutos para dedicarle su amor al cantante urbano Rusherking, su nueva pareja.

De hecho, esta semana no fue la excepción y subió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en el que destacaría la importancia de haber encontrado el amor en el cantante.

“Nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido”, comenzó diciendo la también modelo junto a una fotografía en la que aparecen ambos abrazándose.

“No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste” agregó en su texto.

“Gracias por el amor que me das a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”, sentenció.

Cabe destacar que el trapero confirmó su relación con María Eugenia “China” Suárez en mayo de 2022, después de varios rumores, y luego del quiebre de la actriz con el chileno Benjamín Vicuña.

Leer también Quién es Rusherking, el pololo de China Suárez que cantó con Emilia Mernes en Viña 2023 China Suárez sorprende con inesperado beso a Lali Espósito en pleno concierto en Uruguay

Rusherking y China Suárez en Viña 2023

La cantante argentina Emilia hizo su debut en el Festival de Viña del Mar 2023, y su show contó con un invitado especial: Rusherking.

El rapero trasandino de 22 años acompañó a la artista sobre la Quinta Vergara para presentar su hit De enero a diciembre.

ADN logró conversar con “China” Suárez a la salida de la Quinta Vergara, instancia en donde la actriz recalcó su amor al país. “Amo a Chile, estoy muy feliz de estar acá”, dijo escuetamente.

En esa línea, expuso que viajó con sus hijos al país para “hacer el aguante” a Rusherking. “Vino toda la banda”, comentó.

Consultada como vio el show de su novio en la Quinta Vergara, la actriz expuso: “Increíble, estoy muy contenta por la gente de Chile que lo recibió muy bien, porque se lo merece, trabaja mucho y es muy talentoso, estoy muy feliz”.