María José Quintanilla y el machismo en la industria musical: “Lo primero que me dijeron fue ‘¿estás soltera o quieres tener hijos?’”

En el Ciudadano ADN conversamos con la cantante nacional María José Quintanilla a raíz de la conmemoración del 8M.

Al ritmo de la canción “Poderosa Mariachi” y su potente letra que reza “Poderosa tú eres poderosa/ La más grande diosa/Tú eres valiente, tú eres hermosa”, la artista inició la conversación comentando que “ha sido bonito poder crecer de manera física, emocional y profesionalmente”.

Lo anterior, lo dijo haciendo referencia al hecho de que se comenzó en el mundo del espectáculo a corta edad. Y es que con tan solo 13 años, por ejemplo, ya estaba grabando un disco y, además, gozando de la popularidad obtenida gracias al programa de TVN, “Rojo, fama contra fama”.

“Es una experiencia que hoy día, más adulta, abrazo con mucho amor y con harta fe… porque el trabajo de la música es algo que se rema todos los días”, expresó.

Contra las barreras patriarcales

La artista y conductora de televisión reconoció que fue criada con una “sensación y visión de mujer distinta”. “Yo no fui criada en la cocina, que es como un poco la caricatura que se hace de la mujer. Fui criada yendo a la cancha los domingos”, dijo.

En esa misma línea, María José Quintanilla habló sobre la manera en que se topó con el machismo en la industria de la música, algo que, según sus palabras, en algún momento la afectó.

“Una vez me senté en una reunión y lo primero que me dijeron fue ‘¿estás soltera o quieres tener hijos?’. Y la primera pregunta que tuve en la mente fue ‘¿si fuera hombre, me estarías preguntando lo mismo?'”, relató.

A lo anterior, la cantante añadió que en el medio musical se espera mucho más de las mujeres. “Me pasó muchas veces que dijeran ‘ay, está enojada’, ‘es que ella es histérica porque quiere ser profesional’, versus el ‘este hombre va a llegar lejos porque sabe lo que quiere'”, expuso.

Reflexiones sobre el 8M

Por otra parte, la cantante aseguró que hay “cosas que ir mejorando todos los días… más que por nosotras, yo creo que es por las que vienen”.

“Creo que se ha avanzado harto. Pero espero que se avance en la igualdad salarial, de todo corazón… sobre todo por aquellas profesionales que se sacan ‘la miércoles’ estudiando y que les afecta más”, comentó.

“¿Cómo hacemos que hoy 8 de marzo valga la pena? Que no solamente nos quedemos en la conmemoración, sino que a activarnos. Que el día de mañana mi sobrina pueda estudiar, que sepa que hará lo que le apasiona y que va a tener un trato y remuneración igual. No quiero soñar con eso, yo quiero que sea real”, agregó.

