“Estuve a punto de morir”: Raquel Argandoña relató peligroso accidente por “dieta del pollo”

Está haciendo una dieta que le pudo haber costado la vida. Raquel Argandoña reveló un horrible episodio que vivió este lunes.

Resulta que la animadora de Tal Cual estaba sola en su casa, momento en que le dio hambre después de tomar sol.

Por eso, sacó unas tiritas de pollo de su refrigerador, las cocinó y comenzó a comerlas mientras se aplicaba crema, lo que provocó que se atorara.

“Fue terrible, terrible. Estuve a punto de morir, no podía respirar” es parte de lo que la conductora contó en el programa que se emite este martes y que adelantó a LUN.

Raquel Argandoña y la muerte

Así, la rubia comentó que “todo esto pasó porque estoy haciendo una dieta en la que como pura proteína: pollo y huevo duro. Ya he bajado cinco kilos. Súper seco porque hago el pollo al grill y en tiritas. Cuando vives sola no te sientas a la mesa. Comes parada y me estaba echando crema. Te morís. Hoy cuando lo conté en el programa no quería emocionarme, pero fue tanta la desesperación que sentí que fue inevitable. Me acuerdo y no se lo doy ni a mi peor enemigo”.

Y agregó que “fue espantoso, sentí que me moría, entonces salí a pedir ayuda al pasillo, pero no había nadie… Imagínate que de todo lo que me ha pasado en la vida, que han sido varias cosas, esto es lo peor que me ha pasado. Lo único que atiné fue a dejar la puerta abierta para que me encontraran porque tengo una puerta blindada que no se puede abrir por fuera”.

“Me empecé a poner roja… Tenía la cara y la cabeza hinchadas. Dije: ‘Ya, me muero’. Estaba lista. Me afirmé a la taza del baño y ahí parece que apreté algo (el abdomen) porque me hinqué. Ahí sentí que se hizo un espacio en el que pude respirar un poco. Estuve cinco horas con otra voz que no era la mía. Tenía todo irritado adentro. Deben haber sido tres minutos de terror”, añadió llorando.

De esta forma, Raquel Argandoña reveló el momento de horror que protagonizó debido a su dieta del pollo, en la que terminó atorada con un trozo de esta carne y entregada a la muerte de la manera más impensada posible.