“Estoy en el mercado”: Raquel Argandoña confirma que terminó con Félix Ureta

Los conductores y panelistas de Tal Cual se reunieron en la noche del viernes 17 de febrero para comentar la Gala del Festival de Viña del Mar. El espacio contó con el regreso de Jose Miguel Viñuela tras su vacaciones, quien en su vuelta al programa de TV+ lanzó una bomba que tenía relación con su pareja en la conducción.

“Más importante que la Gala del Festival de Viña del Mar, es la noticia que te tengo Paty. Que dice que, una importante mujer del mundo del espectáculo, a partir del día 14 de febrero, está soltera“, contó Viñuela, quien hacía referencia a Raquel Argandoña, la que tras tres años de relación, terminó con Félix Ureta.

Fue en ese instante, en el que Patricia Maldonado también aprovechó de dirigirse a La Quintrala. “Yo estoy con mi pareja, con mi marido, porque tengo marido y libreta. No como otras (…) ¿No será que usted, señorita Argandoña, ha tomado la determinación de seguir un camino en solitario?“, manifestó.

“Estoy en el mercado”

Posteriormente, después la insistencia de sus compañeros en le programa de TV+, la “Raca” confesó que actualmente está sin pareja. “Es verdad, es verdad. Tenemos intereses distintos. Así que estamos ambos solteros. Estoy en el mercado“, confirmó, tras casi casarse en el 2022 con su expololo.

“Perdón, es que esto no lo podemos dejar pasar. Estás igual que Tonka Tomicic en este momento“, comentó enseguida José Miguel Viñuela. A lo que Raquel Argandoña, reaccionó rápidamente respecto de si seguía o no con Félix Ureta: “Absolutamente no (…) O sea, ¿tú dices soltera? Sí, obviamente“.

Finalmente, Raquel Argandoña aseguró que se mantendrá lejana de todo tipo de relación amorosa o situación similar, durante tres meses. “Yo guardo luto un año por meses. Tres meses voy a quedarme en mi casa. Al cuarto me voy a tirar la chuña (…) Estuve tres años, son tres meses que guardo luto. Un mes por año“, cerró.