“Quiero tirar todo a la mierda”: Pailita responde a la polémica funa de su ex

No han sido días fáciles para Pailita. Esto porque ha protagonizado un escándalo tras otro, que ha desatado la polémica en redes sociales.

Primero, el joven tuvo problemas con Fabrizio Copano en el Festival de Viña debido a un chiste sobre su mamá.

Una rutina que lo indignó a tal punto que se descontroló tras el escenario, a solo minutos de actuar junto a Polimá.

Posteriormente, eso sí, el cantante tendría un problema mayor. Uno que tendría que ver nada menos que con su ex pareja, Skarleth.

Pailita y la funa

Resulta que la joven reveló en un live de Instagram como el artista había terminado con ella, acusando malos tratos.

“Me prometiste, el mar, el cielo y la Tierra y lo único que me diste fueron decepciones y traumas”, dijo, confesando que ella dejó hasta su trabajo por salir detrás del intérprete y vivir su amor.

Por eso, lo trató de “manipulador, narcisista, malo, arrogante”, a lo que Pailita contestó que “no tuviste que limpiar nada, te daban de comer, todo, todo. No sé cómo puedes ser tan mal agradecida de hablar de la casa. Tres semanas, nunca te faltó nada. Yo le pasaba la tarjeta a mi mamá para que te llevara al mall y te comprara ropa, te comprara la hueá que sea”.

Unas declaraciones que sacaron ronchas, y que hicieron que muchos defendieran a la rubia, reparando también en su condición de menor de edad, ya que solo tiene 17 años, mientras que el cantante ostenta 23.

“No he hecho nada sin el consentimiento”

Frente a toda esta funa, Pailita sacó la voz este lunes. Y lo hizo a través de varios videos que publicó en sus redes.

“Quería primero que todo pedirles disculpas a cada una de las personas que se vieron afectadas: a mis fanáticas, a las mujeres, a los hombres, a todos. La manera de expresarme ese día no fue buena, dije puras cosas estúpidas”, señaló.

Y añadió que “el tema de sacar las cosas en cara, de ventilar cosas de la relación de los dos, el tema de que le hacían las cosas acá en la casa, muchas cosas que dije en ese live, las dije impulsivamente, ya que estaba viendo el live y muchas de las cosas que se dijeron no fueron ciertas, yo me sentí atacado por la gente, y no tuve que haber hecho el live, no tuve que haberme puesto de esa forma”.

Luego, manifestó que “me pongo en los pantalones, me equivoqué feo, dije cosas que no tuve que haber dicho, soy persona, quiero que entiendan eso. Yo no he matado a nadie, no he violado a nadie, no he hecho nada sin el consentimiento de la otra persona como para que me metan en una piscina llena de pirañas y me hagan cagar”.

“Me equivoqué y lo asumo, esto a mí me está afectando psicológicamente, estoy destruido en este momento, de verdad que quiero tirar todo a la mierda, me da mucha pena de verdad”, sumó.

Tras esto, aclaró que “yo cuando conocí a la Skarleth no era famoso, yo no era nadie. Tuve que hablar con toda su familia, yo pasaba más tiempo con su familia que con mi propia familia, nunca hice nada sin su consentimiento y ella está clara de eso, nunca le falté el respeto, ni nada”.

De esta forma, Pailita planteó su mal momento anímico luego de la funa, cerrando con un texto donde indicó que “yo nunca he obrado mal” y que “no es fácil llevar todo esto”.