“Que aburridos estos fanáticos políticos”: Carmen Gloria Arroyo y su defensa ante hostigamiento por agradecer a Belenaza

Fue en Échale la culpa a Viña, donde Carmen Gloria Arroyo agradeció a Belén Mora, luego de que durante su rutina en la Quinta Vergara, hiciera mención a su programa y al trabajo que ella realiza. Sin embargo, tras valorar el “homenaje” de la comediante, la abogada de TVN no ha dejado de recibir ataques en Twitter.

“Que tú hayas dado y tenido la generosidad de dar parte de tu espacio, de tu minuto, con tu talento, con tu forma de hacerlo, en un escenario tan importante… Te juro que fue un regalo para el alma para el equipo (…) Es súper difícil ser así de generoso en esta industria (…) De verdad, de corazón, muchas gracias“, le dijo Carmen Gloria a Belenaza.

Más adelante, y ante el hostigamiento de varias cuentas que tenían en su biografía “anticomunista”, “patriota”, “de derecha”, “del 22%” y símbolos alusivos a la dictadura, la abogada de cansó y le hizo frente. “Les molestó que agradeciera a Belén. Para mí la cordura no depende del pensamiento político“, tuiteó al comienzo.

“A mis amigos y a nadie le exijo un ideal político. Viva la libertad de pensamiento concuerde o no con el mío“, complementó en el mismo tweet.

“Los fanáticos políticos son enemigos”

Posteriormente, la conductora de TVN escribió: “Que aburridos estos fanáticos políticos que con solo suponer una posición política realizan estos hostigamientos. Seguiré elogiando y agradeciendo el talento y el cariño sea del color político que sea. Los fanatismos están muy cerca de la estupidez y ustedes lo confirman“.

Finalmente, Carmen Gloria Arroyo expuso en Twitter que “después de agradecer la mención que se hizo de mí y mi programa en la Quinta, he estado recibiendo un hostigamiento constante. Comprendiendo que los fanáticos políticos son enemigos que no están a la altura del conflicto, les dejo acá mi respuesta y los empezaré a bloquear”.