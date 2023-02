“Es parte de la farándula antigua”: Nelson Beltrán le responde a Pancha Merino luego que lo ninguneara

Todo partió en la Gala del Festival de Viña del Mar 2023. Nelson Beltrán, más conocido como “El Colombiano”, criticó el atuendo de Francisca “Pancha” Merino durante su caminar en la alfombra roja. Una situación que provocó el enojo de la actriz, quien se desquitó contra el asesor de imagen en Tal Cual.

“Hablando de animadores, este colombiano, que yo no me sé ni el nombre, porque para peor, nadie le sabe el nombre“, dijo al comienzo Pancha Merino, para luego, irse en contra del asesor de imagen que trabaja en Canal 13.

“Mientras yo pasaba con mi hijo, él criticando y criticando sin fundamentos. Porque en una gala que es de moda circular, que es otro concepto, tú no puedes llegar a destruir una persona que va caminando. Eso es lo más baja frecuencia que hay”, expuso la expanelista de Bienvenidos.

Tras ello, Pancha Merino le pidió al asesor de imagen “un poquito más de respeto“, para más adelante incluso señalar que llegó a donde está gracias a una editora del canal. “Es como un poquito apitutado, nadie sabe ni el nombre“, afirmó. Y sus críticas hacia Nelson Beltrán no pararon ahí.

Finalmente, Francisca Merino aseguró “que nadie se acuerda ni el nombre, que todo el mundo le dice ‘El colombiano’. A mí me pareció bien extraño que pusieron a un gallo que es nadie a animar una gala“.

La respuesta de “El Colombiano”

En conversación con Página 7, Nelson Beltrán tuvo la oportunidad de defenderse y no la desaprovechó. “La ubico porque es parte de la farándula antigua (…) En honor a la verdad no he visto mucho. Pero yo sé que a casi nadie le gusta que lo critiquen, no son críticas personales, sino que es al vestuario“, manifestó.

“Y la ropa no tiene vida, es arte en movimiento. Y por ende, no le pongo atención a eso porque estoy montado en el poni de la alegría“, añadió después.

Posteriormente, El Colombiano se refirió al hecho de que lo trataran de “apitutado”. “Yo trabajo hace muchos años en Chile. Llevo 23 años, de los cuales 21 han sido en televisión y radio. Entonces, cuando uno quiere tratar mal a alguien, siempre busca fundamentos básicos (…) Yo lo estoy pasando tan bien, y bailar con la bonita es lo mejor“, contestó.

Por último, Nelson Beltrán expresó alegre que “están llegando cosas nuevas y eso es lo que me tiene muy contento. Espero seguir aportando en el mundo de la entretención. Nosotros los migrantes somos un aporte a la sociedad. Hay que decirle que mi nombre es Nelson Beltrán, el Colombiano, y trabajo en Canal 13“.