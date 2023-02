“Siempre he sido infiel”: Helhue Sukni habla de sus relaciones y de su experiencia en Tinder

Helhue Sukni estuvo en el último episodio de Sígueme y te sigo. En el programa farandulero de TV+, la abogada defensora habló de sus relaciones. Ella, que ha tenido cuatro matrimonios, aseguró que “siempre he sido infiel“. Y justificó esto con el hecho de que “me aburro de los hombres“.

Más adelante, Helhue comentó que lleva un buen tiempo soltera y que experimentado con las aplicaciones para tener citas. “Me metí a Tinder, fue un zoológico (…) Una amiga me metió a una plataforma más elegante que se llama Happn, no cachaba nada. También ingresé ahí y había puras plastas“, afirmó.

“Igual soy vivaracha, porque los usuarios tenían fotos espectaculares. Había un gallo muy regio que aseguraba que era un economista de Wall Street, y yo le decía al viejo que hiciéramos una videollamada para conocerlo. Y tenía como 300 años. Era nada que ver, un anciano“, añadió después.

Para Helhue, “tiene que ser un príncipe azul”

Posteriormente, la abogada manifestó que al momento de tener una relación, esta debe estar muy avanzada para llegar a compartir su hogar con su pareja. “Hablando en serio, si yo me llegara a casar, tiene que ser un príncipe azul. Ahí le voy a ceder parte de mi cama y closet. Pero si voy a estar pololeando, ahí no vivo con él”, aseguró.

Por último, al respecto, Helhue Sukni señaló que “cuesta compartir el espacio“. Y que para llegar a un grado de confianza mayor con una pareja, “tiene que llegar un hombre que me enamore de verdad. Pero yo ahora no voy a ser tonta, tendré cautela“.

No obstante, al final hizo una advertencia, y es que además de enamorarla a ella, este hombre tendrá que ganarse a sus hijos. “Aunque tiene que conquistar a las tres niñitas. Porque son fregaditas las niñitas, sobre todo la mayor“, cerró.