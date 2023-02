Pamela Díaz desató carcajadas tras desclasificar particular anécdota con Renata Bravo: "Me dolía tanto..."

Durante el espacio de Chilevisión, Terrazas Stones, Pamela Díaz estuvo acompañada por Renata Bravo, instancia en la que hablaron de diversos temas, incluida una cita fallida que vivió la actriz con una expareja, tras sufrir un accidente en la nieve.

Según la comediante, todo empezó con un viaje que realizó con el sujeto en cuestión, momento en el que iban a practicar esquí.

Sin embargo, Bravo, quien no tenía mucho conocimiento del deporte, no logró bajar correctamente del andarivel, presentando inmediatamente un dolor en su zona genital.

“Me dolía tanto, pero me hice la loca, para que se me congelara el dolor. No aguantaba. Con la nieve y el frío yo creo que se me anestesió”, contó.

Después, Renata Bravo explicó que volvieron al lugar de hospedaje, momento en el que aprovechó de revisar la zona del golpe.

En el momento, Bravo se sorprendió, pues tenía una herida en la piel, la cual desató una broma subida de tono de Pamela Díaz, que sacó risas en todo el equipo.

“Tenía un tajo” agregó Bravo, para que Díaz replicara, “no, pero obvio que hay un tajo“.

Luego, Renata contó que junto a su pareja de ese momento, tuvo que encontrar una solución rápida a la herida, la cual logró contener con un medicamento que encontraron en un botiquín de primeros auxilios.

“Menos mal que mi ex se fue de Chile, porque o si no, yo no podría contar esta historia. Se fue por culpa mía, porque yo siempre cuento esto. Lo tenía hasta aquí”, cerró Bravo la anécdota.